Banco del Tesoro: 14 años impulsando el sector productivo

Bajo el eslogan impulsando el sector productivo, el Banco del Tesoro de Venezuela (BT), arribó a sus 14 años de fundando, fortaleciendo un nuevo modelo económico, a fin de consolidar un sistema financiero humanista capaz de garantizar la inclusión del pueblo, premisa del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Es por ello, que se entrevistó a la máxima autoridad de la institución, Eneida Laya Lugo, quien informó sobre el trabajo que llevan adelante, así como los logros, programas sociales enmarcados en las políticas inclusivas del Ejecutivo Nacional y los proyectos más inmediatos de uno de los bancos más consistentes de la nación sudamericana.

Destacó que, la entidad financiera es “sólida y consolidada, rompiendo paradigmas y demostrando que los bancos públicos si son rentables, que es falso que no por ser una institución del Estado no somos eficientes”.

Rememoró que “cuando llegamos a asumir las riendas, el banco estaba ubicado entre el puesto 18 y 19 del ranking financiero, hoy la realidad es otra, al cierre de este semestre nos situamos en la sexta posición del sistema en captaciones y el séptimo lugar en cartera de créditos, eso habla de la confianza que hemos generado en nuestros productos, servicios, por parte de los clientes y usuarios”.

En cuanto al avance de masificar la banca electrónica, expresó Laya Lugo, que “desde el BT hemos hecho la inversión necesaria para cumplir con los requerimientos necesarios y pertinentes que el presidente Maduro le ha hecho a toda la banca nacional. Podemos exhibir hasta la fecha, que hemos entregado más de 12 mil puntos de ventas, al momento de yo ingresar al banco sólo se habían distribuido alrededor de 3.000 dispositivos en todo el país”.

-Uno de los logros en su gestión en materia tecnológica es el Kiosco Comunitario Electrónico, qué significa esta herramienta.

– Es un sistema de pago que permite beneficiar y bancarizar a comerciantes, los cuales de manera organizada y a través de un pin pad multicomercio, pueden afiliarse para recibir pagos electrónicos con tarjetas de débito y crédito. Este innovador medio permite minimizar el uso de efectivo y llegar a los comercios aún excluidos de la banca nacional; gestionando las ventas diarias de su comercio electrónicamente.

– ¿Cuáles son los beneficios de este kiosco?

-Ahorro de tiempo, amplía los canales de pago electrónico en todo el territorio venezolano, es fácil de usar, rápido de implementar y los movimientos se ejecutan en tiempo real; no compromete información de los clientes y tiene seguridad en la autenticación.

-¿Qué representa ser la única mujer al frente del Sistema Bancario?

– Es un compromiso doble, de 28 bancos de toda la red bancaria del país, 27 de estos están liderados por caballeros, sólo el BT tiene al frente a una mujer, pareciera que el sector bancario es un poco machista, incluyendo la Sudeban (Risas).

Este contexto me reta a dar lo mejor, porque si cometes un error por ser mujer comienza la especulación. Eso ha cambiado mucho, porque nosotras hemos demostrado mucha capacidad gerencial y conquistado muchos logros.

-Algún mensaje que les quiera enviar a nuestros lectores.

-Para quienes están lejos de nuestra frontera y creen que este país se está cayendo a pedazos, los invito a que vengan y vean la realidad que muchos medios ocultan y quieren tergiversar. Y si bien es cierto que hay una situación económica bastante delicada, es producto del bloqueo que se nos ha impuesto por parte del gobierno estadounidense.

El mundo debe saber que a pesar de este inhumano ataque a nuestro país, el pueblo venezolano no se ha doblegado, no se han dejado de pagar sueldos, no se han quitado ni reducido las pensiones de nuestros abuelitos, todo lo contrario acá seguimos produciendo y como situación contradictoria en esta crisis inducida, el presidente Maduro hace un gran esfuerzo entregando créditos y financiando a todos los sectores del país.

Nosotros no estamos pidiendo que nos den nada, lo que solicitamos es que desbloqueen nuestras cuentas en el exterior, que nos permitan poder cumplir con nuestros compromisos para poder cancelar los alimentos, medicinas, e insumos para nuestros productores del campo.