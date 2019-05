Demandas y juicios de inversores extranjeros le cuestan muy caro a América Latina

Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú representan casi tres cuartas partes de las demandas de los inversores contra países de la región. Entre los países demandados están no sólo aquellos que impulsaron medidas en favor de su soberanía, sino también otros que han sido promotores de las políticas de apertura a la inversión extranjera, su desreglamentación, y de la firma de los TBIs.La inversión extranjera, en particular la proveniente de empresas privadas, no siempre acarrea los beneficios que de ella se espera. Más de la mitad de los Estados de América Latina han sido demandados por esas empresas y deberían desembolsar cerca de 22 000 millones de dólares.