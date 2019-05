Cocaleros de Yungas anuncian movilizaciones; denuncian ataques del Gobierno

De acuerdo con la explicación del diputado Lino Cárdenas, se pudo establecer que casi el 90% de los diputados y senadores oficialistas no tienen cuentas en redes sociales. Uno de los diputados asistentes relató que ese dato provocó una llamada de atención del presidente, quien les dijo que en Cochabamba el fin de semana no se iba a iniciar la campaña, “nosotros ya estamos en campaña”, los reflexionó.

“Sobre ese tema debemos trabajar. No hemos sido lo suficientemente contundentes. Ahora, cada uno va a tener que trabajar desde su instancia, tendrá que hacer el trabajo. Hemos podido evaluar que muchos de los diputados y de los senadores, casi un 90%, no hace trabajo en redes sociales. Todos tendremos que meternos en las redes”, dijo el diputado Cárdenas.

Los diputados consultados relataron que les mostraron las estadísticas de los potenciales electores y concluyeron que el 40% del padrón electoral está integrado por personas entre 19 y 45 años y los jóvenes que irán a votar por primera vez representan el 12% del padrón. Con esas cifras, les exigieron que cada uno debe trabajar en redes.

Para eso, les informaron de que habrá cursos de capacitación y los convocarán para facilitarles cuentas en redes sociales, aunque muchos mostraron sus reparos por las dificultades que tiene el manejo del internet, admitió el diputado Sergio Choque.

“Las campañas ya no se hacen pintando paredes, se hacen en redes sociales”, fue otra frase que recordaron del presidente Morales, cuando les instó a trabajar en este nuevo sistema.

El documental

Para los diputados de las provincias se hizo varias recomendaciones, la principal es que deben coordinar con dirigentes y alcaldes del MAS encuentros con los distintos sectores. En esas reuniones los diputados deben difundir los logros del Gobierno a lo largo de los 13 años de gestión.

Los diputados admitieron que ese es uno de sus puntos débiles, porque no supieron comunicar todo lo que hace el Gobierno en las distintas regiones. Ahora, además de hablar de los últimos cuatro años, deben recordar a las gestiones pasadas.

En este punto, relató Choque, deben proyectar el polémico documental El Robo, cuando las leyes se escribían en inglés en todos los escenarios posibles y contó que, en el área rural, todavía sus colegas pueden realizar la campaña de antaño, con reuniones de vecinos.

Los legisladores o candidatos que vayan a hacer proselitismo deben recordar a su público “que los neoliberales pretenden retornar para reeditar los gobiernos pasados”, en clara alusión a Carlos Mesa, y evitar de ese modo que crezca la oposición.

Las listas

Sobre la selección de los perfiles de candidatos, la explicación fue clara: las coordinadoras departamentales del cambio (Codelcam)definirán, en reuniones con Evo Morales, las candidaturas de los diputados uninominales. La Coordinadora Nacional del Cambio (Conalcam) estará a cargo de la selección y coordinación con Morales la designación de los candidatos plurinominales y los senadores.

El diputado Élmar Callejas dijo que se tomó esta decisión porque “no podemos equivocarnos” en el próximo parlamento y los candidatos deben tener el consenso de los distintos sectores, no solo la imposición de un sector. No quiso referirse a la trifulca que protagonizaron los militantes del MAS en Llallagua para elegir a un dirigente regional.

Cualquier candidato que tenga una denuncia por delitos de narcotráfico o violencia contra la mujer, será excluido de manera inmediata, “para no dar discurso a la oposición”, contó el diputado Édgar Mejía.

Se comunicó también que en las elecciones de octubre “no solo el presidente debe arrastrar votos, los candidatos también deben sumar a sus electores”. Por esa razón habrá una cuidadosa selección de postulantes.

El diputado Lino Cárdenas dijo que se invitará a jóvenes empresarios y personalidades que puedan engrosar las listas. “Se va a ver perfiles de gente que no necesariamente son del MAS pero que comparta la línea político-ideológica con el instrumento, ciertas personalidades. Más o menos lo que se hizo en las elecciones pasadas, como el caso de Gringo Gonzales”, explicó.

Los senadores, recordaron que en las elecciones pasadas, el presidente Morales eligió a todos los primeros candidatos, es decir el primero de la lista de plurinominales, al igual que el primer senador de cada departamento.

Sin reelección

La recomendación principal para los legisladores fue que no deben “distraerse” en tratar de buscar la reelección, porque llegado el momento se discutirá quiénes serán los diputados y senadores que opten por ella. Por ahora, todos deben trabajar en la difusión del trabajo del Gobierno y descalificar a los opositores.

El diputado Sergio Choque dijo que no existe posibilidad de que haya reelecciones, porque la decisión de la Conalcam truncó cualquier posibilidad de postularse de nuevo. “En las circunscripciones donde en 2014 el candidato fue varón, ahora debe ser mujer; donde fue mujer, el candidato titular debe ser varón, entonces no hay ninguna posibilidad de que haya reelección. Tendrá que ser un caso excepcional, pero no creo”, adelantó.

Los legisladores quedaron advertidos que los que realicen campañas personales para lograr su posible reelección pueden ser vetados. Es decir, de momento la prioridad está puesta en el binomio, que va por su tercera reelección consecutiva.

Los sectores que integran en Conalcam deben presentar a sus postulantes, pero respetando la alternancia entre sectores, explicó el diputado yungueño Tito Veizaga, que añadió que él representa a Nor Yungas y ahora le toca a Sud Yungas, pero debe ser candidata mujer. Los mineros adelantaron que no podrán cumplir ese precepto, por las características del sector.

DIPUTADOS DEL MAS ENSAYAN HASTA CUATRO EXPLICACIONES PARA USO DEL AEROPUERTO DE CHIMORÉ

“Está paralizado temporalmente”. “Solo se usará una parte de aeropuerto”. “Tenemos permiso para el uso de todos los espacios públicos”. “No hay otro escenario lo suficientemente grande”. Cuatro fueron los justificativos que ensayaron los diputados y dirigentes del MAS para usar un aeropuerto internacional en una proclamación proselitista de Evo Morales.

Frente a estos hechos, los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentaron una petición de informe escrito al ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, que debe explicar cómo y bajo qué criterios decidieron arrendar una infraestructura de esta naturaleza a un partido político.

Los masistas, por el contrario, pretenden sentar este acto en la agenda política y destacar la presencia de la militancia en el acto. Creen que habrá un cuarto de millón de personas concentradas en el lugar y por eso dicen que ningún escenario los puede contener.

El diputado Sergio Choque confesó que en Chimoré solo aterriza un avión al día y por tanto no puede ser peligrosa la presencia de la militancia, “por unas horas”. Su colega Élmar Callejas agregó que “por el momento el aeropuerto está paralizado” y su uso se puede justificar, porque no será por muchas horas.

Franklin Flores contó que la dirigencia de los cocaleros acudió a todos los mecanismos legales para lograr ese espacio. Por último, el máximo dirigente de los campesinos, Jacinto Herrera, sentenció: “El aeropuerto es del pueblo y nosotros somos pueblo”.