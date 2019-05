Neurona difunde fotos de estrategas de campaña con fondos públicos

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, admitió ayer que conoció entre 2014 y 2015 a César Hernández Paredes, director de la empresa mexicana Neurona, que está investigada por millonarios contratos con el Estado, pero aseguró que ni él ni la viceministra Leyla Medinaceli tuvieron un papel protagónico en los contratos con la polémica empresa, al contrario, afirmó que estos convenios fueron firmados por la anterior gestión, de Gisela López, y que será la Contraloría la que determine si hay irregularidades.

“Al señor César Hernández lo conocí en 2014. Como él apunta, vino un grupo de gente mexicana, que vinieron a participar y colaborar como voluntarios en al elecciones. A partir de finales de 2014 y 2015, cuando Hernández se va del país, yo no lo he vuelto a ver, no mantuvimos ningún tipo de relación”, dijo en conferencia de prensa.

El Ministro salió al paso a las publicaciones de Hernández en su cuenta de Facebook, en las que, entre otras cosas, “agradeció” las gestiones de Canelas y Medinaceli para la llegada de Neurona con financiamiento al país.

Canelas afirmó que no es probable que Medinaceli haya gestionado los pagos porque ella es viceministra desde febrero de este año. La aludida trabajaba en el Ministerio de Economía durante los años en que se firmaron esos contratos (2017 y 2018).

Consultado por el motivo de la elección de una empresa extranjera para este tipo de trabajos, la autoridad explicó que el Ministerio de Comunicación, dirigido entonces por Gisela López, argumentó que no había en el país una empresa con la experticia necesaria en temas audiovisuales y de redes sociales para cumplir con las tareas encomendadas.

“Cuando hablamos de temas de medios audiovisuales, experticia en redes sociales, no tenemos una gran trayectoria en esa materia y ésos eran los argumentos del Ministerio en la anterior gestión y esos argumentos se tendrán que analizar con la debida pertinencia por parte de la contraloría”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que, por lo menos a primera vista, no se vulneraron normativas nacionales de contratación, ya que la ley no dispone la obligación de contratar sólo a empresas nacionales si el producto no existe en el país; pero si se opta por una empresa extranjera, esta decisión debe ser justificada. “Veremos qué dice la Contraloría, si está bien solventado o no”, dijo.

Por otra parte, Canelas aseveró que los contratos con Neurona no incluyen en ningún ítem la capacitación de los “guerreros digitales”, como aseveró Hernández en su publicación.

Sobre la otra empresa mexicana contratada en la anterior gestión, Espora, se informó que Auditoría Interna está revisando esos convenios y que, si se encuentra alguna anomalía, se profundizará la investigación.

Neurona se adjudicó ocho contratos entre 2017 y 2018 por 12,4 millones de bolivianos para trabajos audiovisuales y de redes sociales.

OPOSICIÓN HIZO 4 OBSERVACIONES

El candidato de Bolivia Dice No y senador, Óscar Ortiz, presentó en su momento cuatro observaciones a la empresa Neurona: que la firma fue conformada en 2015 con un capital de 5 mil dólares, que no tenía la experiencia para lo que fue contratada, que se la contrató de manera directa por ser el único proponente y que los ocho contratos se firmaron de manera acelerada entre septiembre de 2017 y agosto de 2018.

Neurona financió ,con estos contratos millonarios, otras campañas electorales de candidatos afines al MAS en al menos cinco países: España (Podemos), México (Morena), Ecuador (AP) y Nicaragua (FSLN).