Guaidó y Maduro convocan “a las calles”

Apenas se supo que el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado de Venezuela -reconocido por medio centenar de países-, Juan Guaidó, dio comienzo a la “Operación Libertad”, una avalancha de reacciones se desató en todos los rincones del orbe. “Me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad”, dijo Guaidó. Un poco más atrás se dejaba ver Leopoldo López, condenado en 2015 a trece años de prisión y quien fue liberado “por militares leales a la Constitución”, según el líder de Voluntad Popular.

Este nuevo escenario suscitó el inmediato respaldo de los más acérrimos detractores del gobierno de Nicolás Maduro, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en Twitter saludó la “adhesión de militares a la Constitución y al presidente encargado”. Agregó que es necesario respaldar “el proceso de transición democrática”. El presidente de Colombia, Iván Duque, por su parte, pidió “el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica”. Además, instruyó a su ministro de Exteriores, Carlos Holmes, que convocara una reunión de emergencia del Grupo de Lima.

Precisamente desde Perú, país impulsor de esa instancia regional, la cancillería respaldó a Guaidó “en su lucha por recuperar la democracia en Venezuela. El régimen usurpador y dictatorial de (Nicolás) Maduro debe llegar a su fin”. El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, en tanto, entregó el respaldo del gigante sudamericano “al proceso de transición democrática”, y sostuvo que Brasilia “espera que los militares venezolanos sean parte de ese proceso”.

Estados Unidos, principal respaldo de Juan Guaidó, reaccionó por intermedio del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y del secretario de Estado, Mike Pompeo. El primero instó a las Fuerzas Armadas a defender “las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia”, mientras que Pompeo explicó que su país “apoya absolutamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia”.

“Solución pacífica”

La única reacción que se conoce hasta el momento del presidente Nicolás Maduro fue un tuit que dice “¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos!”. De su lado se expresó Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, rechazó “este movimiento golpista que pretende llenar de violencia el país”.

Desde Bolivia, Evo Morales condenó “enérgicamente” el “intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros”. Rusia acusó a la oposición de alimentar el conflicto y llamó a entablar negociones que eviten un baño de sangre. Un concepto similar usó Isabel Celáa, portavoz del gobierno en funciones de España, quien dijo esperar “con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre”. Aseguró que “España no respalda ningún golpe militar”.

Desde México expresaron su preocupación y también llamaron a buscar una salida pacífica. El presidente Manuel López Obrador pidió “que se respeten los derechos humanos, que no se apueste por la violencia”. Lo mismo hizo el secretario general de la ONU, António Guterres, que llamó a todas las partes “a ejercer el máximo autocontrol, y a todos los involucrados a evitar cualquier violencia y a dar pasos para restaurar la calma”. Desde Brasil, donde se encuentra de visita, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, pidió buscar “soluciones pacíficas”.

LO QUE ESTA SUCEDIENDO / RESUMEN DEL NYT



• Se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes opuestos al gobierno venezolano y los oficiales de las fuerzas de seguridad, este martes en Caracas, después de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó, apareció junto a soldados en una base militar y llamó a la población a levantarse contra el presidente Nicolás Maduro.

• A pesar de que Guaidó ha exhortado al ejército venezolano a unírsele desde que se declaró presidente encargado en enero, su llamado junto a hombres uniformados representa un nuevo paso. Sigue siendo poco claro cuánto apoyo tiene de los militares.

• El gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha respaldado a Guaidó desde que se declaró presidente encargado, expresó apoyo de inmediato ante su más reciente movida. “¡Estamos con ustedes! We are with you!”, tuiteó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

Líder opositor da un nuevo paso

Guaidó, cuyos esfuerzos para derrocar a Maduro han tenido poco éxito desde que se declaró presidente encargado en enero, dio un nuevo paso al presentarse públicamente en una base militar en el corazón de la capital.

“Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la constitución han acudido a nuestro llamado”, dijo Guaidó en un video publicado en redes, en el que aparece flanqueado por soldados y aliados políticos. Dijo que estaba pronunciándose desde la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota y ubicada en el centro de Caracas.

El líder de la oposición aseguró que este es el paso definitivo para tumbar al gobierno que tilda de usurpador, pero no quedaba claro cuánta gente o soldados responderían a su llamado.

Detrás de Guaidó estaba Leopoldo López, integrante del mismo partido opositor, que recibió una condena de casi catorce años de prisión acusado de incitar a la violencia en una ola de protestas en 2014 y cumplía prisión domiciliaria. López no habló en el video, pero publicó mensajes en Twitter en los que dijo que había sido liberado por soldados.

Continue reading the main story Foto

“He sido liberado por militares a la orden de la constitución y del presidente Guaidó”, escribió en sus primeras palabras en Twitter desde 2017. “Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la libertad”.

Guaidó habló con reporteros desde la base aérea y dijo que una gran cantidad de integrantes de las fuerzas armadas ahora lo respaldan, incluidos comandantes de alto nivel, pero no quiso dar nombres.

“Hay generales, hay tenientes coroneles, hay mayores, también coroneles. Es el reflejo del país”, aseguró.

Continue reading the main story Foto

Maduro dice que es un intento de golpe de Estado

El presidente Nicolás Maduro insistió en una publicación en Twitter que el ejército estaba de su lado y dijo que los comandantes le habían manifestado “su total lealtad al pueblo, a la constitución y a la patria”.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Maduro, aseguró en Twitter que el gobierno estaba “enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores” que mencionó que habían tomado la base para “promover un golpe de Estado”. Rodríguez culpó a la “ultraderecha golpista”, que según él ha impulsado un movimiento violento en Venezuela en los últimos meses.

El canciller venezolano Jorge Arreaza culpó al gobierno de Trump de haber orquestado las manifestaciones y tuiteó: “Los cabecillas del golpe de Estado admiten su responsabilidad sin escrúpulos. El gobierno de Trump, en su desesperación, intenta encender un conflicto interno en Venezuela. Las instituciones democráticas venezolanas garantizan la paz en el país”.

Se propagan las riñas en Caracas

Soldados de la Guardia Nacional y policías tuvieron roces con manifestantes en contra del gobierno de Maduro que empezaban a reunirse en respuesta al llamado de Guaidó. Los testigos reportaron la detonación de latas de gas lacrimógeno cerca de la base.

Hacia la media mañana, el gobierno y los simpatizantes de Guaidó habían rodeado el palacio presidencial de Miraflores.

Videos en redes sociales mostraron a una multitud acercándose a la base aérea con banderas venezolanas en mano.

“Creo que esto es muy importante, pero noto apatía y miedo en la gente”, dijo una manifestante, Mary Galaviz, de 69 años. “No debemos tener miedo. En la guerra hay muerte, pero se cumplen metas”.

Míriam Segovia, de 52 años, otra manifestante en los alrededores de la base, dijo esperar que las fuerzas armadas “se pongan del lado de la constitución” para así “escapar de la miseria, el hambre y la falta de medicinas”.

En otros lugares, los venezolanos expresaron una mezcla de esperanza, miedo y apatía. Algunos intentaban seguir con su rutina y dirigirse al trabajo o a la escuela en medio del caos.

Grisel Sojo, de 24 años y residente del barrio de Petare, era una de alrededor de cincuenta personas que esperaban el bus para volver a casa después de darse por vencida de llegar hoy a su trabajo.

“Si no tienen el apoyo de los altos mandos militares no van a lograr nada” dijo acerca de la oposición. “Yo no saldría a la calle ni llamaría a que otros lo hicieran porque es muy triste ver a gente morir en la calle”.

La economía venezolana está devastada

La economía venezolana, golpeada por malos manejos, sanciones estadounidenses y corrupción, ha estado en declive desde 2014. Millones de personas han emigrado y los 30 millones de habitantes que siguen ahí viven afectados por la hiperinflación, así como por la escasez de medicamentos, alimentos, electricidad y trabajo.

Maduro, en el poder desde 2013, asumió un nuevo mandato en enero después de una elección considerada como fraudulenta realizada a mediados del año pasado. La Asamblea Nacional, legislatura controlada por la oposición y presidida por Guaidó, declaró como ilegítimas esa elección y al gobierno de Maduro en enero, tras lo cual Guaidó se juramentó.

Más de cincuenta países, incluyendo Estados Unidos y la mayoría de América Latina, consideran a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.

Continue reading the main story Foto

Trump reitera su apoyo a Guaidó

El martes por la mañana, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reiteró su apoyo a la oposición, al publicar un mensaje de aliento en Twitter: “A @jguaido, la Asamblea Nacional y todas las personas que aman la libertad en Venezuela que hoy están tomando las calles en #OperaciónLibertad –Estamos con ustedes! Estados Unidos estará con ustedes hasta que la democracia y la libertad se restablezcan. Vayan con Dios #FreeVenezuela”.

Del mismo modo, el secretario de Estado Mike Pompeyo tuiteó que Estados Unidos “apoya plenamente” las protestas.

Esta información está en desarrollo; el artículo será actualizado.