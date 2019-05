FFAA impiden el paso de investigadores antidroga

El escándalo en esta unidad estatal se destapó luego de que se supo que cinco empresas, con los mismos accionistas, se habían adjudicado todos los contratos de mantenimiento aeronáutico por seis años. FOTO: En FTA no dejan entrar a fiscales que investigan corrupción en Uelicn. Tuvieron que esperar por más de una hora. Foto: Pablo Ortiz

Pablo Ortiz/ EL DEBER – Una comisión de fiscales se trasladó desde La Paz a Santa Cruz para realizar allanamientos al holding encabezado por Horizontal de Aviación, que se adjudicó 42 contratos para mantenimiento de aeronaves de los Diablos Rojos y Diablos Negros.

Al mediodía, allanaron las oficinas de Horizontal de Aviación, que fue hallada casi vacía. Luego se trasladaron al Hangar 1 de El Trompillo, donde opera Diablos Rojos, pero los fiscales y los policías anticorrupción fueron impedidos de ingresar por los militares.

Después de una hora de espera, el fiscal ingresó hasta la caseta de control advirtiendo al encargado que estaba obstaculizando la investigación. Él respondió que sólo seguía órdenes superiores.

El escándalo de la Unidad Ejecutora de la Lucha Integral Contra El Narcotráfico (Uelicn) se destapó luego de que se supo que cinco empresas con los mismos accionistas, se habían adjudicado todos los contratos de mantenimiento aeronáutico por seis años y un monto de $us 60 millones. Hay tres funcionarios de la Uelicn presos en La Paz, sede de la investigación.

Imputaron por corrupción a dos funcionarias de la Uelicn

La Fiscalía está solicitando la detención preventiva de ambas personas porque, según sostiene, hay suficientes elementos que las implican en la comisión de hechos relacionados con la corrupción- Los contratos por mantenimiento de naves de los Diablos Rojos y Diablos Negros están en la mira

A principios de abril, la Fiscalía imputó a dos funcionarias de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) por anomalías en la contratación de empresas para el mantenimiento de aeronaves, informó el jueves el abogado del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arévalo, quien dijo que se pidió ampliar la indagación en el caso a otros tres funcionarios.

“En el caso de la Uelicn, la exdirectora jurídica Nancy T.M. y la encargada de adjudicaciones Mabel F.V. fueron imputadas por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo propio, incumplimiento de deberes y negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas”, dijo a los periodistas, según reportó la agencia estatal de noticias ABI.

Explicó que las funcionarias, que guardan detención en celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar, que se realizará en el juzgado Primero Anticorrupción; se acogieron al derecho de guardar silencio en sus comparecencias ante el Ministerio Público.

Indicó que, en la imputación, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno están solicitando la detención preventiva de ambas personas porque, según sostiene, hay suficientes elementos que las implican en la comisión de hechos de corrupción.

Entre esos elementos, mencionó los contratos, informes de contratación para el mantenimiento de los aviones Hércules y helicópteros desde la gestión 2013, y el depósito de 32.000 bolivianos que hizo una empresa a cuentas particulares.

El abogado acotó que se solicitó a la Fiscalía la ampliación de la investigación a otros tres funcionarios de esa unidad antidroga.

En marzo intervinieron la Unidad del Ministerio de Gobierno

El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, aseguró que se formará una comisión jurídica y administrativa para que asuma la dirección de la entidad mientras dure la investigación

La denuncia de la diputada de oposición Rosemary Sandóval de supuestas irregularidades en la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico (UELICN), entidad que depende del Ministerio de Gobierno, hizo eco en las autoridades que a través de un comunicado informaron que se instruyó la intervención y la paralización de contractos relacionados con el con mantenimiento de aeronaves para la gestión 2019.

Sandoval, en conferencia de prensa observó el proceso de licitaciones en la UELICN, y observó una fuerte cantidad de dinero en los últimos cinco años, ante esta situación, la diputada presentó una solicitud de conformación de una comisión mixta en la Cámara de Diputados para que pueda realizar las investigaciones al interior de la entidad estatal.

“La UELICN depende del Ministerio de Gobierno, pero tiene relación con varios ministerios. Estamos hablando entre $us 50 y 60 millones en los últimos cinco años” adjudicados, denunció la legisladora, el pasado lunes 11 de marzo.

Tras la denuncia de la diputada opositora, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado indicaba que ante las observaciones identificadas en la UELICN con relación a contratos destinados al servicio de mantenimiento de las aeronaves asignadas a las tareas de interdicción decidió tomar cartas en el asunto.

El Ministerio instruyó la intervención de la UELICN, para aclarar las presuntas irregularidades, realizar una auditoría especial a la UELICN, iniciar procesos administrativos y penales contra los posibles autores, la destitución de funcionarios relacionados con los supuestos hechos denunciados, dejar sin efecto la contratación de servicios de mantenimiento de las aeronaves hasta que se aclaren las denuncias y la conformación de una comisión jurídica y administrativa que asuma la dirección de la UELICN hasta esclarecer los hechos.

La UELICN fue creada a iniciativa del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), con la misión de administrar y dotar recursos logísticos, técnicos y operativos a los organismos nacionales encargados de la interdicción y erradicación en la lucha contra el narcotráfico como son la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y las Fuerzas de Tarea que coadyuvan en esta labor.

Romero afirmó en 2013 que la UELIN reemplazaba la tarea de la NAS/EEUU

Esa unidad, que es dirigida por Lilian Flores, coadyuvó en el reemplazo paulatino de la ayuda estadounidense hacia el país, desde el momento en que Bolivia decidió nacionalizar el combate contra el tráfico ilícito de drogas.

Interdicción. Dos de los ocho helicópteros transferidos por la NAS a Bolivia para la lucha antidroga. Pedro Laguna-Archivo.

La Razón / Elisa Medrano / La Paz

01:51 / 28 de mayo de 2013

Con un presupuesto de $us 36 millones, que será ampliado a $us 56 millones, la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (UELIN) encara el trabajo que realizaba la oficina antidrogas de EEUU (NAS) en Bolivia, además de otras tareas en esta área que financiaba Washington.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó a La Razón que esa unidad, que es dirigida por Lilian Flores, coadyuvó en el reemplazo paulatino de la ayuda estadounidense hacia el país, desde el momento en que Bolivia decidió nacionalizar el combate contra el tráfico ilícito de drogas.

El 1 de noviembre de 2008, el Ejecutivo expulsó al Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA) bajo acusación de conspiración. Por ese mismo motivo, el 1 de mayo de este año determinó retirar del país a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Si bien el Gobierno no tomó ninguna decisión sobre la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés), el Gobierno estadounidense comunicó, el 23 de mayo, su decisión de cerrar esa dependencia, que estaba a cargo del apoyo logístico a las tareas de interdicción al narcotráfico.

Labores. Romero precisó que las responsabilidades de la UELIN, así como de su presupuesto, se han incrementado progresivamente, por lo que ya cuenta con “equipos y una experiencia instalada” para dar apoyo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Entre sus labores, detalló la autoridad, está el dar respaldo logístico, es decir, la instalación de campamentos, la dotación de alimentos, herramientas y ropa, así como el mantenimiento de equipos (aeronaves o vehículos).

Romero también explicó que además de ejecutar y administrar $us 36 millones que fueron asignados por el Tesoro General de la Nación (TGN), la oficina antidroga boliviana gestiona el apoyo técnico, tecnológico y el equipamiento que dan países como Alemania y Francia.

A cargo de la UELIN también están los hornos de incineración de estupefacientes, que fueron puestos en funcionamiento con apoyo de la cooperación de Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Para hacer su trabajo, agregó el titular de Gobierno, esa oficina opera con aeronaves que son facilitadas por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), sean helicópteros o avionetas. Los ocho helicópteros, tres aviones C-130 y una avioneta, que serán transferidos por la NAS a Bolivia, también formarán parte de ese equipamiento.

Respecto a los recursos con los que cuenta la UELIN para encarar las tareas que le fueron encomendadas, Romero especificó que si bien para la presente gestión se cuenta con un presupuesto proyectado de $us 56 millones, de ese monto $us 36 millones están asignados y $us 20 millones fueron comprometidos por el Ministerio de Economía, recursos que serán estipulados con base en la inversión del fondo inicial y las necesidades que se tenga.

“Seguramente en agosto evaluaremos cómo va nuestra ejecución. Si es necesario, se aumentará una partida (económica) adicional, ése es el compromiso”, declaró Romero.

La autoridad reiteró que al Ejecutivo no le sorprende que EEUU haya comunicado el cierre de la NAS o que sea una represalia por la expulsión de Usaid, debido a que esa decisión ya había sido informada al Ejecutivo el año pasado, por lo que se acordó un cronograma para la transferencia de equipos, sean aeronaves o vehículos, así como el traspaso de información y capacidades técnicas.

El Ministro de Gobierno prevé que la salida de la NAS de Bolivia se efectivizará hasta finales de este año.

Buscan ratificar a 4 técnicos de aeronaves

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se prevé “rescatar” (contratar) a cuatro técnicos especializados en el mantenimiento de aeronaves, quienes actualmente trabajan para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés), repartición de Estados Unidos que se retirará del país. La Embajada de EEUU en Bolivia comunicó el 23 de mayo el cierre de esa repartición, en la que trabajan cerca de 40 personas.

La posibilidad de que al menos los cuatro técnicos puedan ser contratados, aseveró Romero, dependerá del sueldo que pretendan ganar esas personas, pues —según advirtió— el salario actual que perciben es elevado.

Si bien ese personal está a cargo del mantenimiento periódico de las 12 aeronaves (ocho helicópteros UH-1H, una nave King Air y tres aeronaves C-130), éstas requieren una revisión completa, que se denomina overhaul. Este tipo de trabajo, explicó la anterior semana el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, se hace cada tres o cinco años. Actualmente, de los ocho helicópteros que EEUU transferirá a Bolivia, sólo cuatro operan. Romero indicó ayer que para estas naves se pidió ayuda a Brasil.

De no haber una respuesta favorable por parte del vecino país, añadió, el Gobierno encarará esa tarea con sus propios recursos, para lo que solicitarán al Ministerio de Economía la asignación de dinero.

Fiscal dice que la ayuda era mínima

Apoyo

El fiscal general, Ramiro Guerrero, afirmó ayer que el respaldo económico al Ministerio Público de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de EEUU (NAS) era mínimo y añadió que esa institución tiene capacidad económica para sobrellevar su gestión, según ABI.