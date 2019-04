Dirigente que dijo que tienen que arrimarse a Gobierno alaba a Evo

El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, implicado en el caso de depósitos millonarios por parte de Vías Bolivia, reapareció este domingo junto al presidente Evo Morales y le prometió muchos años más de gobierno.

En criterio del dirigente, Morales “hizo mucho por el país”, pero “le falta hacer todavía más” y para eso necesita estar “más tiempo” en la administración del Estado.

“Hermano presidente (Evo Morales), has hecho mucho por el país, pero le falta, le falta aún más y porque le falta le vamos a dar mucho tiempo más para seguir en el gobierno. Seguramente hay gente que quiere el retroceso de nuestro país, (gente que) va manchando la integridad de nuestro hermano Presidente; pero aquí está la fortaleza de su pueblo, porque su pueblo lo va a defender en cualquier momento (…)”, afirmó durante la entrega de la sede social a la Federación del Autotransporte de Pando.

Fernández fue elegido como ejecutivo de los choferes de Bolivia en enero de 2015 y este año se lo identificó como uno de los denunciados en el caso de la transferencia de fondos del peaje de la Autopista La Paz-El Alto y que administra Vías Bolivia.

En marzo de este año, Fernández reveló que se arrima a “cualquier gobierno” porque considera que de otra forma no encontraría atención a las demandas de su sector.

“Si tengo que estar políticamente al lado de cualquier gobierno hay que estarlo, porque si no, ¿de dónde estamos consiguiendo (dinero)? ¿Si no estamos al lado del gobierno, alguien nos dará? (…) “Nos obligan a estar con el gobierno, no porque queremos, sino porque tenemos necesidades”, dijo, según un audio.

Ayer, el líder de los choferes salió en defensa del Primer Mandatario, que, según él, es blanco de gente que “va manchando su integridad”. Ante esto, advirtió que “su pueblo lo defenderá en cualquier momento”. Además, el cuestionado dirigente preguntó si hubo un gobierno del pasado que se preocupó por el pueblo y dijo que hoy hay un presidente que “es envidiado por otros países”, a tiempo de expresar su apoyo al proceso de cambio y agradecer por las obras a favor de su sector.

“Hay que recordar, como decía nuestro Alcalde, ¿qué gobierno se acordaba de nuestro pueblo?, ¿qué gobierno se acordaba del país? Hoy tenemos un gobierno, tenemos un hombre al frente que está envidiado por otros países. Hay que agradecer a nuestro hermano presidente por esas lindas carreteras que tenemos en el país, hay que agradecer por los puentes”, señaló.

Fernández figura en la lista de los que recibieron depósitos millonarios para el Fondo ProSalud que se recauda por el peaje La Paz-El Alto. Según el informe de la entidad estatal, Fernández recibió 1,3 millones de bolivianos entre mayo de 2013 y marzo de 2014 a una cuenta en conjunto con otro dirigente, y posteriormente entre abril de 2014 y enero de 2015 recibió 1,2 millones a una cuenta que sólo está a su nombre. Está investigado por la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Presidente inaugura cancha polifuncional para la Policía en Cobija

Cobija, 21 abr (ABI).- El presidente Evo Morales inauguró el domingo una cancha polifuncional para la Policía en la ciudad de Cobija, del departamento de Pando, que fue construida con una inversión de 874.894 bolivianos, financiados con recursos del programa estatal “Bolivia cambia, Evo cumple”. “Mi pedido a todo el pueblo (…), hacer deporte para estar físicamente preparado, para cuidar la salud. Misión cumplida, Evo cumple, y vamos a seguir cumpliendo con la Policía y con todo el pueblo boliviano”, dijo en un acto público. Morales explicó que esa obra fue la que se ejecutó más rápido de un paquete de nueve proyectos en todo el país, por lo que garantizó recursos para la construcción de una cancha de césped sintético en esa región. “Dije que el departamento que termine primero tiene premio (…), su proyecto como premio un césped sintético con camerinos, con iluminación que cuestan 5 millones de bolivianos, queda aprobado”, agregó. El mandatario resaltó la importancia de construir campos deportivos para cuidar la salud de la población. Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó que esa es una de las tantas obras y dotaciones que realizó el Gobierno nacional, a la cabeza de Morales, con el objetivo de fortalecer a la Policía boliviana. “La policía boliviana era una institución que no solamente tenía congelados los salarios de sus integrantes, tenía asignado un bajo presupuesto para sus costos institucionales (…), era una policía artesanal que casi tenía que desenvolverse a ciegas, que casi tenía que adivinar en materia de investigación criminal, porque no tenía los medios para desenvolverse”, agregó. Recordó que el presupuesto de la Policía boliviana, entre 2005 y 2006, era de 749 millones de bolivianos, pero en la gestión del presidente Evo Morales se incrementó a 2.148 millones de bolivianos, hasta 2016, “pero en los últimos tres años se ha aproximado a la cifra de 3.500 millones de bolivianos, es decir un crecimiento de más del 400%”. Aclaró que el Gobierno nacional invierte en la Policía, para ejecutar una política de lucha contra la delincuencia. “Tenemos un Estado que puede tomar decisiones autónomas, independientes, porque tenemos una economía sólida, estable, que permite planificar y ejecutar las políticas de Estado y garantizar su sostenibilidad, una política de Estado es la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”, concluyó.

