Ocultamiento de información y maniobras en el caso WTC

La concejala de Soberanía y Libertad (Sol.bo) Cecilia Chacón denunció ocultamiento de información y maniobras para la aprobación de los trámites del proyecto Worl Trade Center (WTC), como parte de la respuesta al exalcalde Juan del Granado, quien también fijó posición sobre el tema y dijo que se desplega una conspiración contra la gestión de Luis Revilla.

“Creo que todo este asunto, que es ingrato para mi y tod@s los paceñ@s, podría haberse evitado si se mostraban esas escrituras públicas (sobre la extensión de los terrenos de la Curva de Holguín) y se explicaba por qué admitieron legalmente el incremento de la superficie de Edwin Saavedra, en vez de ocultar los documentos y recurrir a las maniobras para lograr el Cambio de uso de suelo y la aprobación del Convenio de 2017 en el Concejo”, sostuvo la concejala en un mensaje de respuesta a Del Granado en su muro de Facebook.

Chacón negó un complot contra Revilla como denunció Del Granado, quien ingresó este jueves en la polémica sobre los terrenos del empresario Saavedra y el proyecto inmobiliario que debía encararse en el marco de un convenio entre la Alcaldía y el empresario, que fue disuelto el lunes.

Del Granado dijo que inicialmente Saavedra tenía la propiedad de 84,426.28 m2, “como consecuencia de Resoluciones y Ordenanzas Municipales anteriores, claramente ilegales e irregulares”. Luego se llegó a una conciliación que no fue concretada y por la que se reducía la propiedad del empresario a 47,710 m2, de las que debía ceder 11,274 m2 al Municipio, por concepto de “cesión por urbanización”.

“Ese fue el resultado de mi gestión al año 2010, y sobre el cual el Alcalde Luis Revilla firmó el Convenio en agosto de 2017 que consolida la propiedad municipal declarada en 2001, reconociéndose al mismo tiempo los 47,710 m2 acreditados por el Sr. Saavedra”, explicó el exalcalde.

Chacón hace notar que los 11,274 m2 comprometidos no fueron cedidos en el marco del acuerdo de 2017, pero más allá de esa observación espera que ahora, a partir de las revelaciones de la exautoridad, se le entregue los documentos que reclama sobre el caso.

El Concejo no aprobó la conciliación y acuerdo de Del Granado, por lo tanto “no tiene valor jurídico, no obstante sería esclarecedor que se conozca el informe que Juan dice que sustenta este Acuerdo Conciliatorio. Aunque esos antecedentes parecen extraviados”.

No hay esa documentación en los trámites que se realizaron el año pasado, “como el cambio de uso de suelo y la Aprobación del Convenio de 2017, no lo están, los escondieron sistemáticamente, aunque los pedí y los sigo pidiendo. Supongo que ahora con la confirmación de Juan de que existen esos documentos tendrán que hacerlos aparecer”, expresó.

Según Chacón, el último informe edil sobre el caso WTC que se le entregó a través de una petición “dejaba muchas y graves dudas”.

“No hay complot, al menos no de mi parte, tal vez momentos no muy propicios; pero uno no elije estos tiempos (…) La ciudadanía me eligió para legislar y fiscalizar y eso hago, nada más. Estos son mis principios, si no les gustan, no tengo otros”, señaló la concejala.

La también exministra de Defensa denunció una serie de irregularidades en la aprobación del convenio del 2017 como la aprobación en cuestión de minutos, en una sesión adelantada y con un quorúm mínimo avalado por su colega Fabián Siñani, sabiendo del conflicto de intereses existente porque su esposa era parte del equipo de Saavedra.

Auditoría para establecer responsabilidades > EPI: El representante legal de Saavedra demandó que una comisión mixta defina si se cumplieron o no las cláusulas específicas para la resolución del contrato

La concejal Cecilia Chacón, sostuvo ayer que no es suficiente la anulación del convenio entre el empresario Edwin Saavedra y el municipio de La Paz para construir el World Trade Center y pidió una auditoría para establecer responsabilidades debido a que Saavedra habría incrementado irregularmente la superficie del terreno. Explicó que varias autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal, incurrieron en incumplimiento de deberes y omisión considerando que se debe recuperar terrenos municipales y demandó al Alcalde iniciar una auditorio técnico, financiera y legal, porque según los documentos el empresario Saavedra habría incrementado irregularmente la superficie del terreno en la curva de Holguin. “Un error del más del 50 por ciento de la superficie original y como un acto unilateral el señor Saavedra incrementa su propiedad sin justificar de donde salen estos 13 mil metros cuadrados que son propiedad pública y municipal”, afirmó la Concejal. El secretario de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo, señalo que la superficie del terreno se inscribió en Catastro en base a documentos emitido en Derechos Reales que acreditan el Derecho Propietario. “Como se cuenta con el Folio Real correspondiente a la propiedad del señor Saavedra, por lo tanto, el trámite ha sido realizado en el marco del procedimiento administrativo”, dijo. Tras las nuevas revelaciones en torno al convenio, el 1 de abril, el alcalde Luis Revilla decidió disolver el convenio del World Trade Center para evitar que la concejal Cecilia Chacón continúe generando polémica del tema. Sergio Jiménez, representante legal del empresario Edwin Saavedra, demandó que una comisión mixta defina si se cumplieron o no las clausulas específicas para la resolución del contrato, es decir, para dejar sin efecto el convenio. “Debo manifestar mi desacuerdo con esta intención de resolución por lo que de conformidad a lo determinado por la cláusula décimo primero del convenio y en el plazo contra actual, determine la existencia de causales de resolución del contrato”, dijo en conferencia de prensa. Asimismo, rechazó la versión de la concejal Chacón, al sostener que desde hace 20 años, la superficie del terreno para el proyecto de la ciudad empresarial superaba los 47.000 metros cuadrados sin embargo tras ceder más de 6.000 metros la superficie inscrita en Derechos Reales, superan los 41.000 metros. “Si restamos a los 47.710 metros que tenía Saavedra los 6.650 metros cedidos al Ministerio de Obras Públicas a la fecha el señor Saavedra constituye una superficie de 41.070 metros debidamente acreditados”, aseguró.

