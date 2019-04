WTC-Edwin Saavedra en La Paz: negocio de $us 100 millones y escándalo por predios que involucran al Teleférico y Pumakatari

Nadie se anima a hablar del dinero que representa el terreno de la denominada Curva de Holguín, en la entrada a la zona Sur de la ciudad de La Paz, pero las inmobiliarias de la zona y dos arquitectos hicieron cálculos y concluyeron que cada metro cuadrado en ese lugar puede costar $us 2.000 y ese monto, multiplicado por los 47.710 metros del terreno, significa un negocio de más de $us 95 millones.

“Multiplique la cantidad de metros cuadrados por el número de pisos que se iba a edificar en la zona, es incalculable”, dijo ayer la concejala Cecilia Chacón, de Sol.bo, cuando fue consultada sobre el avalúo que se realizó en ese lugar. Según el proyecto, Ciudad empresarial Los Leones se iba a construir un edificio de 65 pisos y había otros inmuebles adicionales.

Edwin Herrera, dirigente de Sol.bo, se negó a calcular el costo del terreno y dijo que ignoraba cuánto podía valer el metro cuadrado en esa residencial zona.

EL DEBER consultó a tres inmobiliarias de las calles 17 de Obrajes y calle 21 de Calacoto, además de dos arquitectos de dos entidades bancarias, que son los que realizan avalúos cuando hay solicitud de préstamos de particulares.Melisa Ibarra, gerente de la inmobiliaria del mismo nombre, explicó que, en ese sector, el metro cuadrado puede variar en función de la cantidad de pisos que se construirá. Afirmó que le parece raro que se autorice un edificio de 65 pisos en una zona donde las autorizaciones llegan solo hasta 15 pisos, en el mejor de los casos.

“Una cosa es la venta de terreno para levantar edificio y otra es la venta de departamentos. Los departamentos pueden costar $us 1.500 cada metro cuadrado, como máximo”, explicó.

Otras dos gestoras de compra venta de terrenos relataron que en esa zona, hace un año, un predio de 1.000 metros cuadrados fue vendida en $us 3 millones y ahora en ese lugar se edifica un centro comercial.

Los arquitectos, consultados por EL DEBER pidieron no incluir sus nombres porque trabajan en una entidad bancaria y que puede comprometer a sus empresas. Explicaron, por separado, que el cálculo se realiza en función del lugar y el monto que se puede pagar, además se debe tomar en cuenta la dimensión de las edificaciones, por lo tanto, dijo uno de ellos, el terreno puede alcanzar fácilmente los $us 2.000 el metro cuadrado. Al multiplicar ese monto por la superficie de casi cinco hectáreas, da un total de $us 95.420.000 solo en el valor del terreno, luego del cambio de uso de suelo (antes estaba clasificado como aires de río y hoy, como equipamiento).Las fuentes allegadas al empresario relataron que Saavedra había invertido en este proyecto $us 20 millones solo en el terraceado del terreno y que la inversión calculada era de $us 140 millones en total (por los edificios), hasta la conclusión del proyecto.

Seis alcaldes

El conflicto nació en 1990, cuando la empresa Publicidad Marco tramitó ante el municipio de La Paz la propiedad de 51.405 metros cuadrados. Esa propiedad fue autorizada por el entonces alcalde José López. Desde ahí, conocieron el caso otros burgomaestres paceños. En 1994, esta empresa vendió a Edwin Saavedra 26.216 metros, según la escritura 482/1994.

Germán Monroy Chazarreta, en 1998, autorizó el cambio de uso de suelo; luego, Lupe Andrade rechazó la petición de urbanización por incumplimiento de requisitos; en marzo de 2000, Juan del Granado firmó la resolución 0078 que instruye a Asesoría Jurídica el procesamiento penal de seis personas, entre funcionarios y personas particulares.

Sin embargo, un año después, Edwin Saavedra y el exalcalde firman un “acuerdo conciliatorio” en el que figura como propiedad de terreno de 47.710 metros cuadrados y no se sabe en qué momento el municipio amplió la propiedad a Saavedra. El acuerdo de una decena de hojas fue firmado por Edwin Saavedra, Juan del Granado y Javier Zarate como director jurídico del municipio.En 2011, el actual alcalde Luis Revilla emite una “orden de despacho”, la 60/2011, el 7 de julio de ese año, en la que instruye un análisis del proyecto Ciudad Empresarial Los Leones y pide conclusiones en 15 días. “Instruyo a ustedes conformar una comisión mixta para el análisis previo de los componentes legales, técnicos y administrativos del predio donde se pretende implementar el citado proyecto, bajo la coordinación de la dirección de administración territorial catastral, debiendo informar de manera conjunta a este despacho sobre los resultados de la presente instrucción en un plazo de 15 días a partir de la fecha”, señala el documento.

Edwin Herrera confirmó que el empresario insistió, desde la gestión de Del Granado, para que aprueben su proyecto y que este en un principio reclamaba la propiedad de 84.000 metros cuadrados y no 47.000.

EL DEBER tomó contacto con el exalcalde Juan del Granado y con el personal del municipio paceño para tener una contraparte de las dos personalidades; sin embargo, Del Granado dijo que estaba entrando a una reunión y pidió que se le llamara dentro de dos horas, pero después no contestó su teléfono y el personal de Luis Revilla dijo que el burgomaestre estaba en un acto oficial y que no se podía contactar con él.

El sexto alcalde que vio el caso fue Omar Rocha, que ejerció entre diciembre y mayo de 2015. La exautoridad apareció ayer y recordó que en un almuerzo que se realizó en su casa, le ofrecieron $us 50.000 por aprobar ese proyecto, propuesta que se truncó; aunque se negó a mencionar quién le había ofrecido ese monto.

Siñani

Nuevamente, el nombre de Maricruz Medrano, la esposa del concejal Fabián Siñani apareció en medio de las denuncias y esta vez también involucra a dos concejales del MAS, Mario Condori y Jorge Silva, quienes participaron de la aprobación del proyecto y el cambio de uso de suelos que autorizaba la construcción de la obra en la Curva de Holguín.

Siñani calificó de ‘mentirosa’ a su correligionaria Cecilia Chacón y dijo que existe “algo raro” en la denuncia que realizó. La aludida afirmó que los documentos que presentó no los entregaban en las oficinas y tuvo que buscar por otros medios.

El concejal Silva explicó que cuando se trató el proyecto, él estaba con licencia y en la sesión de cambio de uso de suelo, presidía la sesión y por tanto no votó.

Advirtió que puede presentar la ampliación de la denuncia contra Luis Revilla.