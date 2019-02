Giro: Cofecay (campesinos) determina apoyar a dirigentes de Adepcoca (cocaleros ancestrales)

El pasado miércoles su hijo menor Franclin Junior Gutiérrez Acuña, de dos años de edad, falleció en Tajma, Chulumani. Ahora, el dirigente cocalero, narró al El Deber que teme por la vida de su hija mayor Joana, de cinco años, quien presenta los mismos cuadros de depresión que su hermano menor.

Franclin recibe el pésame de sus compañeros

¿Cómo se encuentra en estos momentos?

El perder un hijo de la manera en que lo perdí es un dolor demasiado grande, no tengo palabras para describir lo que siento (llora), tengo varias emociones.

¿Qué siente saber que después de enterrar a su hijo debe volver a San Pedro?

Es triste, la pasada audiencia me rechazaron el pedido de libertad, yo tenía esperanzas junto a mis abogados que lograría la libertad, pero no fue así. Tuve que rogar para que me dejen ver por última vez a mi hijo, sé que debo regresar a la cárcel de San Pedro, mi mente no acepta esta injusticia.

¿Cómo notó a sus compañeros cocaleros ahora que regresó a su pueblo?

Yo nací en Chulumani, estoy en Tajma (Sud Yungas) en estos momentos, hablé con mis familiares cercanos, mis hermanos y otros amigos se acercaron para darme el pésame. Llegaron otros compañeros de las tres provincias, les agradezco por acompañarme en este duro momento. Todos estamos tristes por lo que me paso, no hablamos de nada más.

Franclin no tiene otro pensamiento más que regresar con su familia

¿Retomarán las movilizaciones para exigir su libertad?

En este momento no importa nada, el dolor es de la pérdida de mi hijo es grande, no pienso en nada, solo le pido a Dios que me ayude. No hablé de movilizaciones con nadie, lo único que pido es que la justicia actué como debe ser.

¿Si le pudiera dar un mensaje al Gobierno que le diría?

Decirles que gobiernen con el corazón, que miren viendo a todos por igual, todos somos bolivianos, todos somos iguales. La justicia debe ser para todos, yo estoy decepcionado son tres meses que la Fiscalía me tiene preso injustamente, ellos saben que soy inocente el Gobierno también, aun así, no quieren darme mi libertad.

¿Se presentó alguna prueba en su contra?

Ninguna. Hasta el momento presentamos vídeos, fotografías, testigos y hasta el momento la investigación por parte del Gobierno no avanza y sigo detenido.

¿Qué argumentos son los que indican para que siga detenido?

Le buscan cualquier falla, alguna letra, se fijan la fecha, siempre buscan algo para negarme la libertad.

¿Considera que es político su arresto?

Sí, soy un preso político, mi error fue hacer conocer mi candidatura a nivel nacional, en ese momento se agarraron conmigo.

¿A qué le teme ahora?

Tengo miedo que le pase algo a mi hija mayor, ella al igual que mi hijito ya no quiere comer, está enferma, no sabemos que tiene y eso me preocupa. Solo le pido a Dios que todo esto pase lo más rápido posible, ya perdí un hijo, no puede ser que pierda otro (llora), espero que se haga justicia.