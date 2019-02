Inversiones fallidas: en 9 años, YPFB no ejecutó más de 5.000 MM/$us

Entre 2010 y 2018 programó inversiones por más de 18,100 millones de dólares pero sólo alcanzó a ejecutar unos 13,000 MM/$us. El peor año fue 2017. Ahora prevé invertir 1,450 millones que incluyen 450 en exploración. Y 9.500 MM$us hasta 2025.



Pese al porcentaje de inversión fallida (28%) y la incertidumbre que rodea al mercado de los hidrocarburos, además de la decreciente producción boliviana de gas y las dificultades de exportación a futuro a Brasil y Argentina, el gobierno arrancó el año anunciando una inversión anual en promedio de 1.357,1 millones de dólares hasta el 2025, para sumar 9.500 millones, incluida la gestión 2019.

Más recientemente, presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga Arteaga, informó esta semana que la estatal petrolera y las operadoras tienen previsto invertir durante la presente gestión, $us 1.450 millones en el sector hidrocarburos, recursos económicos que comprenden ingresar con tareas de exploración en zonas no tradicionales como La Paz, Beni y Pando en la perspectiva de incrementar y reponer las reservas de hidrocarburos.

“Si hacemos una mirada sobre la inversión en exploración estamos hablando que vamos a tener una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares, está inversión significa para nosotros una apuesta importante no solamente en la diversificación de los segmentos de exploración, sino que cuantitativamente este volumen de inversión representa la importancia que nosotros le damos a la exploración”, a firmó el ejecutivo de la estatal petrolera a la Agencia de Noticias de esta firma (AN-YPFB)

Agregó que “no solamente estamos en zonas tradicionales, hoy de acuerdo a nuestro portafolio de proyectos estaremos también en zonas no tradicionales, estaremos perforando pozos en Pando, Beni en La Paz, obviamente estaremos perforando en zonas tradicionales que geográficamente están en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”.

El Plan de Exploración de la presente gestión comprende 18 pozos exploratorios, de los cuales nueve están por concluir, cinco en perforación y cuatro en obras civiles (camino y planchada). Ocho proyectos sísmicos: seis estudios a concluir, un estudio en ejecución y un estudio en licenciamiento ambiental y diez proyectos de geología y geofísica.

Del total de las inversiones programadas para la presente gestión, $us 1.028 millones corresponde a las inversiones de las empresas subsidiarias, filiales de la estatal petrolera y operadoras privadas y 423 millones de dólares a YPFB Casa Matriz.

Para exploración y explotación se destinó $us 905 millones, transporte $us 235 millones, redes de gas $us 137 millones, industrialización y plantas $us 108 millones, otras inversiones $us 35 millones, refinación $us 12 millones, almacenaje $us 9 millones y comercialización $us 8 millones.

Adicionalmente, este año se consolidará el proceso de internalización de la estatal petrolera con la apertura de unidades de negocio en Perú, Brasil, Argentina y Paraguay, lo que significa que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, formará parte del negocio del gas a través de consolidar alianzas estratégicas con privados de dichos países.

YPFB concretó histórica inversión en la cadena productiva del sector. En lo que va de la Nacionalización de los Hidrocarburos, en el sector se invirtió $us 13.895 millones, 2.6 veces más que en el período 1993-2005, recursos que beneficiaron prioritariamente a la familia boliviana a través del abastecimiento de combustibles y las instalaciones de gas a domicilio.

RENTA PETROLERA

En su reciente informe-mensaje presidencial de hace dos semanas atrás, el presidente Evo Morales resaltó el impacto positivo que tiene en la economía la renta petrolera recaudada en 13 años de gestión, y recordó que esto es resultado de la recuperación de los hidrocarburos y “la lucha del pueblo boliviano”.

“En 13 años de gestión del pasado, en promedio la renta petrolera era de 247 millones de dólares; en 13 años de nuestro Gobierno, el promedio es de 2.883 millones de dólares. Si vemos el acumulado en 13 años (del pasado suman) 3.205 millones (de dólares), y en nuestra gestión, 37.484 millones de dólares; esta es la lucha del pueblo boliviano”

Respecto de la inversión en el sector hidrocarburífero de 1994 al 2017, el presidente Evo Morales informó en su penúltimo estado de cuentas de la nación, el 22 de enero de 2018, que entre 1994 y 2005 se invirtieron $us 4.283 millones, mientras que de 2006 a 2017, se invirtieron $us 13.409 millones.

“Nuevamente debemos recordar, hermanos y hermanas, nos decían en gestiones pasadas, si se nacionaliza, no habrá inversión, ahora más bien se duplicó, se triplicó la inversión correspondiente. El 2005, se invirtieron $us246 millones, el 2017 hubo $us 957 millones. Con algunas falsas denuncias lamentablemente nos hemos perjudicado, yo quiero recordarles, yo no voy a estar amargado de eso, vamos a continuar garantizando una mayor inversión en hidrocarburos. Para este año tenemos programada una inversión de $us 1.500 millones en tema de hidrocarburos”.

Los cuadros siguientes, elaborados con base en fuente oficial, muestran el estado de la evolución de inversiones, tanto programadas como ejecutadas. La versión consolidada fue presentada por el ministerio del sector, durante una audiencia de rendición de cuentas correspondiente a 2018.

ESTE AÑO Y HASTA 2025: 9.500 mm/$us

A pesar de la incertidumbre que rodea al precio del petróleo en el mercado internacional, por su alta volatilidad, el Gobierno anuncia inversión anual en promedio de 1.357,1 millones de dólares hasta el 2025, y llegar a los 9.500 millones, aunque el geólogo y exsecretario de hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, en reiteradas oportunidades, dijo que los recursos sólo para exploración debían alcanzar los 8.000 millones anuales, reportó El Diario el pasado 4 de enero.

Bolivia recibió altos recursos durante el boom del precio del petróleo, que en su momento alcanzó a más de 100 dólares el barril de petróleo, debido al incremento de las tarifas de gas que vende a Argentina y Brasil.

Sin embargo, varios analistas del sector energético, como Hugo del Granado, Boris Gómez Úzqueda, lamentaron que en la época dorada de los precios del petróleo, el Gobierno a los largo de los últimos años no haya hallado nuevos yacimientos, y nombraron el fracaso de Lliquimuni, en el norte de La Paz.

Señalaron que los yacimientos operados son fruto de gobiernos anteriores.

ERA DEL PLATINO

“A partir de la nacionalización ha habido un cambio cualitativo, es otro país, pienso, que los últimos 13 años han sido la época dorada, y a partir del 2019 será la época de zafiro o de platino, porque será mejor”, dijo el ministro de Hidrocarburos, , Luis Alberto Sánchez, en entrevista con el programa ‘El pueblo es noticia’, que difunden medios estatales.

Sánchez recordó que la renta petrolera entre 1985 y 2005 fue de 3.200 millones de dólares, pero en los últimos 13 años, con la gestión del presidente Evo Morales, subió a 38.000 millones de dólares y anunció que “se avecinan tiempos mejores” por la inversión prevista en hidrocarburos para los próximos años.

Detalló que el Gobierno prevé realizar una inversión de más de 9.500 millones de dólares hasta 2025, porque a la fecha existe una “excelente seguridad jurídica, excelentes mercados”.

“La inversión extranjera es fácil de atraerla cuando uno tiene eso, pienso que lo que hemos proyectado 9.500 millones de dólares con estos nuevos escenarios de mercados, con esta alta demanda de productos derivados del gas, estamos seguros que el piso va a ser 9.500 millones de dólares”, sostuvo.

Recordó que hasta 2005 la inversión en hidrocarburos fue de 5.000 millones de dólares, pero en los últimos 13 años subió 14.000 millones.

Dijo que las reservas probadas y garantizadas que tiene el Estado boliviano son 10,7 TCF, valuadas en más o menos casi 70.000 millones de dólares, “que es la garantía para los próximos 14 años”.

“Estamos absolutamente seguros que el año 2019, a finales de 2019, más del 50% de los bolivianos tendrán acceso a gas, y seguramente el año 2025, al ritmo de las instalaciones, tendremos el 100% o casi el 100% de la población que tenga gas”, agregó.

“HISTORICA INVERSION”.

En lo que va de la Nacionalización, en el sector hidrocarburos (casi 14 años NdE) se invirtió $us 13.895 millones, 2.6 veces más que en el período 1993-2005, recursos que beneficiaron prioritariamente a la familia boliviana a través del abastecimiento de combustibles y las instalaciones de gas a domicilio, dijo al cerrar la gestión 2018 el presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga Arteaga.

“La inversión pública es otra variable que muestra el crecimiento del sector de hidrocarburos. En el período 1993 al 2005, la participación de la inversión de YPFB Casa Matriz en la inversión pública nacional fue de aproximadamente 5%, en cambio en el período 2006 a 2018 la participación fue alrededor de 10%”, afirmó el ejecutivo de YPFB en una evaluación de gestión, difundida por la AN-YPFB:

Durante el período 1993 a 2005 la renta petrolera generada por el sector hidrocarburos alcanzó a 3.206 millones de dólares (13 años antes de la nacionalización); entre 2006 a 2018, la renta generada en beneficio del país alcanzó a 37.396 millones de dólares, equivalente a 11.7 veces más que en el período anterior.

En el período 1996-2005, la producción de gas natural registró un promedio de 15,54 millones de metros cúbicos por día, entre 2006-2018 la producción de gas natural se incrementa a un promedio de 47,52 millones de metros cúbicos por día. En este período post nacionalización la producción se incrementó en 3 veces más que la que se tenía en años anteriores al proceso de cambio.

En cuanto a la producción de petróleo, condensado y gasolina natural, en años anteriores a la nacionalización teníamos un promedio de 38,2 miles de barriles por día; desde el 2006 a la fecha el promedio diario se incrementó en un 30%, vale decir llegó a 51,67 miles de barriles diarios. Estos datos ratifican el crecimiento significativo del mercado interno.

INDUSTRIALIZACIÓN

El sueño de todos los bolivianos se plasmó en este período post capitalización de los hidrocarburos, comenzando con la construcción de las Plantas Separadoras de Líquidos de Río Grande y Carlos Villegas, que permiten separar el GLP de las corrientes de exportación de gas a Brasil y Argentina, respectivamente. Este complejo hidrocarburífero convirtió al país en exportador neto de GLP.

En septiembre de 2017 la Planta de Amoniaco y Urea, inicia operaciones, cuya producción está enfocada a mejorar el rendimiento agrícola boliviano y generar excedentes por la exportación de este producto, siendo nuestros principales compradores el Brasil y la Argentina.

Se incrementó notablemente el consumo de gas en el mercado interno, sobre todo en lo que corresponde al consumo como gas domiciliario. De 28 mil instalaciones que había en 2005, subió a más de 853 mil instalaciones internas de gas domiciliario, el benefició llegó a más de 4,2 millones de ciudadanos bolivianos.

El consumo de Gas Natural Vehicular, alcanzando en la actualidad 2,13 millones de metros cúbicos por día. Para lo cual también YPFB hizo importantes inversiones en la construcción de Estaciones de Servicio a lo largo de todo el territorio nacional.

Otro logro importante es la implementación de la Planta de GNL en Río Grande, en la cual se produce el Gas Natural Licuado, el cual es transportado en camiones cisternas a 27 Estaciones de Regasificación ubicadas en ciudades intermedias de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni y Pando, alejadas de los gasoductos convencionales. El beneficio llegó a 37 mil familias de bajos recursos económicos.

De acuerdo con la versión oficial, en los últimos doce años, los mayores montos fueron destinados a explotación con $us 6.075 millones, exploración $us 2.097 millones e industrialización $us 2.073 millones. Los otros eslabones de la cadena productiva del sector hidrocarburos como transporte, refinación, distribución, comercialización, almacenaje y otras inversiones, recibieron también importantes recursos destinados a su fortalecimiento.

Las inversiones se orientaron a las actividades del upstream con el objeto de incrementar las reservas y los niveles de producción, se planteó un salto cualitativo hacia la agregación de valor y la industrialización del gas natural con las plantas de separación de líquidos Río Grande y Carlos Villegas y Amoniaco y Urea. Adicionalmente, las inversiones estuvieron dirigidas al cambio de la matriz energética con el incremento de instalaciones de gas natural.

Fuente: Informe de gestión, 22 enero, 2019

NdE: Por una errata de edición apareció Rolando Carvajal como autor de esta nota y de la elaboración del cuadro de inversiones 2010-2019. Bolpress aclara que el artículo es autoría de la Redacción Central de este medio digital y que el mencionado periodista sólo fue consultado para el referente histórico 2010-2013 y remitió el cuadro de Transparencia/ YPFB-Rendición de cuentas al 2018. Lamentamos haber atribuído la autoría a R. Carvajal, pero destacamo su trabajo de retrospectiva como reportero cercano a las industrias extractivas y recursos naturales.