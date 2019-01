MAS supera 400 mil votos del electorado en las primarias

(Cambio Digital).- Al 100% del cómputo de las actas, el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) logró la participación de 400.858 militantes que ayer sufragaron voluntariamente en las inéditas elecciones primarias, que se desarrolló por primera vez en Bolivia.

La cifra representa el 40,4% (991.092 personas inscritas) del total de la militancia de esa organización política. Los votos válidos fueron 359.057, que representa el 89,5% del total de los sufragios, en tanto que 16.438 (4,1%) son blancos y 25.363 (6,33%) son nulos, según el acta de resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Bolivia vivió ayer, por primera vez, una histórica jornada de elecciones primarias rumbo a las elecciones generales.

CANELAS: LAS PRIMARIAS DEMOSTRARON QUE MESA TIENE DÉBIL PRESENCIA TERRITORIAL

(ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, respondió el lunes a las declaraciones del candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sobre las elecciones primarias, y afirmó que los resultados demostraron que el expresidente tiene una “débil presencia territorial”.

“Las elecciones no se ganan solo en Twitter y lo reconocía el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, que les falta calle y pasear la ciudad y creo que después que baje un poco la euforia del Twitter enfrentarán algunos desafíos un poco más reales que las elecciones de ayer (…) Creo que la elección de ayer le ha permitido ver (a Mesa) que tiene una débil presencia territorial”, remarcó a la Red Patria Nueva.

Reveló que CC no llegó ni a 50 delegados de mesa en todo el país, número que -a su juicio- muestra “una debilidad bastante notable” de un partido que terciará en las elecciones generales de octubre de este año.

Según información oficial del Tribunal Supremo Electoral, Comunidad Ciudadana obtuvo el domingo 3.611 votos válidos, 353 blancos, 501 nulos, de 4.465 personas que sufragaron en 5.940 mesas, de un total de 88.122 electores habilitados.

El Ministro de Comunicación cuestionó también las contradicciones de Mesa que, recordó, se manifestó a favor de las elecciones primarias, en una primera instancia, y después convocó a sus militantes a no votar.

“Yo he subrayado estos dos días la enorme contradicción de candidatura de Comunidad Ciudadana, que no lo ha vuelto a decir, pero que si es revelador que el expresidente, que llevaba tres semanas diciendo que las primarias no valían la pena porque sólo hay un binomio por candidatura y desde ayer no lo ha vuelto a decir”, remarcó.