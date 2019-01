Gobierno del MAS: ‘Hemos encontrado un océano de gas’

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, aseguró este domingo que hay un ‘mar de gas’ en las profundidades del Subandino Sur, ya que se halló una megaestructura de gas natural y líquidos en la Formación Huamampampa Profundo; en el Chaco tarijeño.

“El éxito es que hemos encontrado un mar de gas en las profundidades del Subandino Sur, desde Tarija hasta Santa Cruz. Es un megadescubrimiento, es un océano, un mar de gas. Para todos los que dicen que no hay gas, esta es la prueba, es el descubrimiento más importante de las últimas décadas”, aseveró ayer a los medios estatales la autoridad.

El hallazgo de la megaestructura se produjo en Tarija donde se perfora el pozo Boyuy-X2 que ya tiene una profundidad de 7.862 metros. El Subandino Sur incluye a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y su profundidad está incluso por debajo de los megacampos San Alberto, Sábalo, Margarita e Itaú.

“Es uno de los hallazgos más importantes de los últimos 20 años. (…) Vamos a seguir perforando hasta los 8.000 metros. El parte de hoy (ayer) dice que la perforación actual son 7.872 m (…) y se está perforando hasta 40 centímetros por hora. La arena Huamampampa tiene esas características y no podemos avanzar muy rápido”.

El viernes 11, el Gobierno informó de este descubrimiento que se convierte en el más profundo de Sudamérica. El presidente Evo Morales participó en la inspección en el pozo y expresó su optimismo por los efectos económicos que tendrá para el país.

Según el Gobierno, en la Formación Huamampampa Profundo se detectó gas de formación y rastros de condensado asociado al gas, características que, de acuerdo a Sánchez, son ideales para albergar hidrocarburos.

“El parte diario de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) el tramo entre 7.872 y 7.874 (m) dice que es 100% arenisca, es una arena totalmente limpia que no la habíamos encontrado casi en ningún reservorio, (…) grandes manifestaciones de gas. Podemos corroborar que hay gas porque es naturalmente fracturada. El comportamiento en la nueva correlación geológica se dice, se estima y se asegura que tenemos un megarreservorio”, insistió.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló que existen buenas expectativas, pero lo más prudente es esperar hasta llegar a los 8.000 m de profundidad. “En esta Formación Huamampampa por supuesto que puede haber gas natural sobre todo, y puede producir. Lo que pasa es que no se puede decir que hay un reservorio descubierto y peor que hay un descubrimiento comercial entre tanto no se hagan las pruebas de producción porque puede fluir agua, agua con gas, no se sabe. Lo más prudente es esperar un par de meses a que se llegue a los 8.000 m y hagan las pruebas de producción antes de hacer anuncios. Aún no podemos decir que es un descubrimiento”, sostuvo.

Perforarán 17 pozos este año

Este año se perforarán 17 pozos con un potencial gasífero estimado de 13 trillones de pies cúbicos (TCF), comunicó el Gobierno. Éstos se encuentran ubicados en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija Pando, Beni y La Paz,

“En dos semanas perforamos el añorado Ñancahuazú-X1 (Chuquisaca). Son 17 pozos”, indicó ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Los pozos son: Yarará-X1 en Santa Cruz, Boyuy-X3 en Tarija, Miraflores en Chuquisaca, y otros. (Ver infografía).

Sánchez dijo que está por concluirse la perforación de otros seis pozos cuyo potencial conjunto es de entre 4 y 5 TCF.

Al respecto, Carlos Delius expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, sostuvo que a esa profundidad es muy poco probable encontrar gas y producirlo de forma económicamente rentable.

Delius explicó que a la profundidad a la que se refiere el ministro, el calor llega a los 200 grados por lo que es poco habitual que haya gas a niveles comerciales, el analista pidió que se trabaje con cautela y no se haga apreciaciones apresuradas y erróneas.

A su vez, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, sostuvo que lo que hace Sánchez son solo anuncios políticos que no coinciden con la realidad que es la que indica que a esa profundidad el comportamiento de los hidrocarburos es inestable.

Ríos remarcó que se debe esperar los resultados de las pruebas de producción que indicarán qué cantidad de gas hay y cómo se lo puede extraer para que este tenga un valor comercial rentable para el país.

“Ojalá haya más gas que agua. Sabemos que estamos en campaña política y todo puede suceder”, dijo Ríos.

Sobre la perforación del pozo Boyuy X2, Sánchez detalló que se avanza a 40 cm por hora y que el objetivo es llegar en dos semanas a 8.000 metros y que no importa tanto cuánto producirá sino que el objetivo es la nueva reserva.

