Evo advierte que la derecha debate cargos, no programas de Gobierno

(CAMBIO).- El presidente del Estado, Evo Morales, afirmó ayer que los partidos de la derecha no debaten propuestas programáticas porque están enfrascados en peleas por acomodarse como candidatos en las venideras elecciones.

“Ayer, anteayer y hoy día hemos escuchado que la derecha está peleándose porque (los curules de) senadores y diputados no les alcanza.

No están debatiendo programas para el pueblo, están debatiendo cómo distribuirse (cargos para ser) miembros de la Asamblea Legislativa. Nos conocemos como políticos, (ellos) son políticos que no conocen Bolivia, que no tienen propuestas”, dijo en un encuentro con padres de familia en la ciudad de Cochabamba.

En la oportunidad, el Jefe de Estado y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron proclamados candidatos por el MAS-IPSP para las elecciones generales que se desarrollarán en 2019, en un acto realizado en el Coliseo de la Coronilla.

Advirtió que la línea política de la derecha se enmarca en el individualismo, el procapitalismo y proimperialismo.

“Cuando hablan solamente de ciudadanos, no de los movimientos sociales, están hablando de individualismo. Para ellos no hay derechos colectivos, nosotros estamos con derechos colectivos”, afirmó.

Sostuvo que ésa es la mentalidad procapitalista porque no aceptan los derechos colectivos, comunitarios: “Todo es individualismo, e individualismo es sinónimo de imperialismo, capitalismo, ésa es nuestra profunda diferencia con la derecha, con los llamados vendepatrias”.

En contrapartida, recordó los logros del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, implementado en 2006 por el Gobierno, que posesionaron a Bolivia como líder en crecimiento económico y desarrollo social en la región.

Remarcó su defensa sobre el proceso de nacionalización, su rechazo a la privatización de los recursos naturales y servicios, como el agua potable y las telecomunicaciones, que ahora en el país son reconocidos como derechos humanos.

Señaló que a dos meses de las elecciones primarias se observó la primera ruptura entre el Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional.