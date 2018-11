Doria Medina rompe alianza con Rubén Costas y se retira de la carrera electoral por líos internos

(CAMBIO DIGITAL) El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anunció que la alianza con el Movimiento Demócrata Social (MDS) no va más y que su persona, así como el partido político que encabeza, no participarán de las elecciones 2019. Será la primera vez que no estará presente en la papeleta electoral después de cuatro participaciones anteriores.

“Les comunico que ni yo, ni UN se presentarán a las elecciones del 2019, debemos apoyar a quien tenga las mayores posibilidades de llegar a la presidencia… veremos la forma legal de romper la alianza con demócratas”, dijo Doria Medina en conferencia de prensa.

Argumentó que “no hay compatibilidad de estrategias” con los demócratas de Rubén Costas. Por lo tanto la alianza Bolivia Dice No se disuelve, ya que el empresario hotelero anticipó que ya se solicitó al Tribunal Supremo Electoral la desvinculación de la alianza política.

Agregó que: “Se dio una situación en que mi aspiración a participar en las elecciones del 2019 podría afectar aquello por lo que luche hasta ahora. Los objetivos míos y de Unidad Nacional se pusieron en contradicción por el bien mayor”.

Doria Medina anticipó ayer que declinaba de su postulación presidencial y apoyaría a Costas, quien inmediatamente respondió señalando que no le interesaba una candidatura presidencial. El empresario paceño dijo que no participará en ninguna de las alianzas y organizaciones políticas que presentaron sus candidatos.

Samuel Doria Medina fue candidato presidencial, en las elecciones de 2014, 2009 y 2005, todas con Unidad Nacional, mientras que en 1993 fue candidato a la vicepresidencia acompañando a Jaime Paz Zamora, en ninguna de las postulaciones logró su objetivo.