Rubén Costas observa “mesianismo” y “personalismo” en la oposición

(ABI).- El gobernador de Santa Cruz y jefe del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, dijo que la oposición no logró conformar un bloque único para encarar las elecciones de 2019 debido al “mesianismo” y “personalismo” que observó en algunos precandidatos.

“Habrá que decirlo directamente, he visto mucho personalismo, mucho mesianismo, decisiones de algunos partidos o de algunas alianzas que ya estaban hechas, de que prácticamente había que tener una rendición hacia su candidato”, dijo, sin dar nombres, en una entrevista con el canal Unitel.

La temperatura electoral se calienta en el país a menos de tres meses de las inéditas elecciones primarias del 27 de enero de 2019, cuando se definirán los binomios presidenciales para los comicios generales de octubre del mismo año.

“El país hoy necesita servidores, no necesita tanto salvadores”, agregó Costas, aliado político del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, con quien fundaron la alianza ‘Bolivia Dice No’.

Los opositores a la reelección del presidente Evo Morales esperaban concretar una alianza mayor, pero, según representantes de UN, el “ego y soberbia” de Carlos Mesa, candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), frustró ese objetivo.

Costas informó que la alianza ‘Bolivia Dice No’ definirá a su binomio presidencial hasta el 28 de noviembre.

“Rubén Costas no aspira ni a ser presidente ni a ser vicepresidente, pero no descarto mi participación (…), porque me debo a mi partido”, remarcó el líder del MDS, que tiene unos 350.000 militantes.