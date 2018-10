VH Cárdenas alista candidatura y fustiga a Mesa: “yo no tengo las manos manchadas con sangre”

(ABI).- El opositor Víctor Hugo Cárdenas expresó el jueves su confianza en lograr una alianza con Carlos Mesa para encarar las elecciones generales de 2019, ambos fueron vicepresidentes de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97; 2002-03), pero el político aymara dijo “yo no tengo las manos manchadas con sangre”.

“Voy a ser candidato de una alianza política, dentro de los cuales estará mi movimiento, el Movimiento Katarista, la UCS (Unidad Cívica Solidaridad) y otras fuerzas políticas con quienes estamos conversando, siempre que no logremos la unidad de todos, porque los ideal es que vayamos en una sola candidatura”, dijo.

En una entrevista con la red de televisión Cadena A, Cárdenas consideró que los partidos de la oposición deben unirse para evitar la reelección del presidente Evo Morales, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que tenga.

Mesa, candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), “es un amigo mío, un boliviano como yo. Además hemos sido compañeros de cursos, pero en términos políticos ideológicos, de propuesta de país, no pensamos exactamente lo mismo”, comentó.

Cárdenas y Mesa estuvieron vinculados al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuyo líder era Sánchez de Lozada, hoy fugitivo de la justicia boliviana por la sangrienta masacre de octubre de 2003, conocida como la Guerra del Gas, cuando más de 60 personas fueron asesinadas en una represión militar.

“En mi vida profesional y política me ha gustado la lealtad. Yo he sido fiel cumplidor de acuerdos con mis socios. Por otra parte, yo no tengo las manos manchadas de sangre, yo nada tengo que ver con el 2003, yo he sido vicepresidente del periodo 1993 al 97”, aclaró Cárdenas.

En la víspera, Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, dijo que Mesa fue desleal con el entonces jefe del MNR, de quien se apartó en medio de la insurrección popular de 2003.

A pesar de las diferencias con Mesa y otros políticos, para Cárdenas “no es imposible que todos los líderes opositores podamos presentar una sola candidatura” para acabar con el Gobierno de Morales, que desde 2006 administra el Estado con el apoyo de las organizaciones sociales, las que ahora promueven su reelección hasta 2025.