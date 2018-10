Plataformas fracasan en su paro, Evo anuncia doble aguinaldo y encabeza celebración por la democracia

(La Paz).- “La contundencia del paro no ha sido contundente como el 21 de febrero, podemos echar la culpa a varios factores, como por ejemplo no hubo una buena coordinación por whatssap, pero hemos visto la voluntad de los bolivianos y paceños de bloquear sus zonas. Hay gente que está bloqueando el centro de la ciudad, pero no son muchos”, admitió Alejandro Reyes, representante de la plataforma ciudadana Renovación en radio Panamericana.

“Estamos viendo que no hay el respaldo de la Alcaldía de La Paz. La Alcaldía no ha parado, los Pumakataris están trabajando con normalidad, toda la gente de la alcaldía debería estar bloqueando las calles. Quisiéramos saber si el Alcalde Luis Revilla se pasó al otro equipo, porque no le dieron su personería jurídica. Queremos saber qué es lo que plantea el Alcalde, que de una vez se defina si va ser oficialista u opositor”, aseveró Reyes.

DOBLE AGUINALDO GARANTIZADO

Por otra parte, el presidente Evo Morales informó que este año se pagará el doble aguinaldo a los trabajadores del sector público y privado por el nivel de crecimiento económico sostenido que alcanzó Bolivia, según el reporte de ABI.

El pago del doble aguinaldo, denominado ‘Esfuerzo por Bolivia’, está condicionado a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 4,5% en un período interanual, de junio a junio.

“Informar al pueblo boliviano que el doble aguinaldo está garantizado para el 2018”, dijo Morales en una conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.

“En junio del año pasado el crecimiento económico era 3,94 por ciento y a junio de 2018 el crecimiento económico 4,61 por ciento. Son datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) respaldados por organismos internacionales”, agregó.

En su mensaje, el mandatario informó que el Gobierno convocará a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para escuchar sus preocupaciones, pero “sobre todo para operativizar el pago del segundo aguinaldo”.

Por su lado, el ministro de Economía, Mario Guillen, en radio Panamericana, confirmó que el crecimiento económico del país, a junio de este año, alcanzó al 4,61 por ciento, razón por la cual el Presidente Evo Morales anunció que se pagará el segundo aguinaldo a los trabajadores, en el marco del decreto “esfuerzo por Bolivia” que establece la cancelación de este segundo beneficio si el crecimiento del PIB supera el 4,5%.

Respecto a la posición de los empresarios que rechazaron el pago del segundo aguinaldo, la autoridad sostuvo: “Desde que se paga el doble aguinaldo siempre nos amenazan con el cierre de empresas y el desempleo. Desde que se ha pagado el segundo aguinaldo, las empresas siguen abriéndose no habido cierre de empresas y en el tema del empleo hemos logrado reducir el desempleo. Lo veo como amenazas”.

Guillen afirmó que el pago de segundo aguinaldo no hay que verlo como negativo, considerando que este beneficio se paga cuando el país tiene un crecimiento por encima del 4.5 por ciento. “Esto se da porque estamos liderizando la economía. Ahora tenemos que hablar con los empresarios y microempresarios para llegar a buenos acuerdos, toda vez que el pago del doble aguinaldo es un hecho”, afirmó.

MARCHA DE CELEBRACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Numerosas organizaciones sociales protagonizaban el miércoles por la mañana una multitudinaria marcha, entre las ciudades de El Alto y La Paz, con motivo del Día de la Democracia Boliviana y expresando su respaldo al presidente Evo Morales quien se sumó a la celebración.

La marcha, según el reporte de ABI, encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB), partió desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto y llegará a la plaza San Francisco de La Paz antes del mediodía para celebrar un mitin en el que participará el presidente Evo Morales, informaron los medios locales.

En 2001 se declaró el 10 de octubre Día de la Democracia Boliviana, porque en esa fecha, en 1982, Hernán Siles Suazo era posesionado como presidente constitucional de la república de Bolivia tras un largo ciclo de gobiernos militares y golpes de Estado.