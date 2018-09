Parece que la culpa la tiene la historia

James Joyce: Ulises

Se puede volver al muelle, a los aromos, a la quietud más mansa de todas

Se puede volver de la arena si no te celebra, si te enreda y te acosa

Se puede volver del viento si no te canta y te abraza como boa

Puedes volver al desierto cuando estés dispuesto

A no llorar porque los médanos se caigan encima tuyo e igual respires

Y la arena pueda oxidarte los pies y lo mismo te lleven lejos

Puedes volver a danzar con el viento cuando, de una vez

Aprendas a bailar entre remolinos y tormentas

Y el viento, sagrado soplo, no te enfrente, te eleve hacia las nubes

Se puede volver a dar dos pasos atrás para dar un paso al frente

De lo que no se puede volver, de lo que jamás vas a volver

De lo que nunca intentes caer pensando que vas a salir del pozo

De lo que te va a chupar, te va a rajar, te va a romper el bocho

De lo que no te cura nadie porque no hay cura ni razón para curarte

Es de la traición, es creer que no lo hay, y no te llaga, y no te abrasa el alma

Como el infierno que verdaderamente es, fue siempre y será así hasta el final

De lo que no se puede volver, y deberías saberlo, es de la traición y

De todos sus bastardos hijos. Es el deshonor, es la cobardía, no es la historia, es

La tristeza infinita que todo eso acuna y lacera y te carcome y no te va a dejar

Vivir por más que creas que se puede regresar de allí. De ese punto de no retorno.