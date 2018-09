A Elías de Mullumarka

Elías andará por allí juntando a las vacas

No son vacas comunes. Son vacas que caminan

Las montañas. He caminado sus arduos senderos

Por allí, andará arreándolas el Elías

Mientras lo escribo, por allí andará el Elías

Por esos senderos que bajan y se caen

Hasta la quebrada de Huacallani y su río rojo

Que suben, que trepan, se elevan

Hasta el abra del cerro de Mullumarka

Buscando a sus vacas por esos senderos

Andará el Elías mientras yo lo escribo

Yo le escribo a sus vacas, a sus senderos

A sus montañas, sus abras y sus quebradas

Donde arreando andará y andará sin saber

Que yo lo escribo, y lo añoro, y lo siento

Así como lo escribo, porque lo siento

Porque he caminado por sus senderos

He caminado por su montaña, por Mullumarka

Y lo he conocido y nos hemos comunicado

–Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa

Es una obligación comunicarnos

We must communicate each other, brother, sister, jilata, kullaka–

Y aunque no me escriba, no me escriba así

Como yo lo escribo y lo siento, sé que hay un lazo

Que nos une, sé que tiene que existir ese lazo

Que ese lazo, esa comunión, ese vínculo

-llama como quieras a lo que quiero decir-

Ese motivo, ese sentido, esa relación existe

Y no existe porque yo la escriba

-escribir, hablar, no cuesta nada-

Existe, es, es real, se está, existe

Y existe porque la montaña existe

-la serena majestad del Mullumarka

Es tan real que puedo tocarla con mis manos-

Existe porque las vacas existen

-he caminado sus senderos, las he visto

Las he visto pastando, he visto la bosta que dejan

A su paso, he sentido su olor en medio de la montaña

Existe porque el Elías existe, se está, es él: Elías

Más allá de lo que yo lo escriba y lo sienta

Será siempre ese Elías que vive solitario

En las laderas del Mullumarka

Será siempre esa imagen, ese encuentro, ese conjugarse

-llama como quieras llamar a lo que quiero decir

Y también será esa metáfora de lo ido, de lo bienvenido

De lo que resiste, de lo que va a morir –we must, my friend, todos moriremos

Y el mundo que atrapamos entre nuestras manos

Se fugará con nosotros, desaparecerá con nosotros

Será siempre lo vivido, lo compartido, lo comunicado

Lo que celebremos, lo que celebramos, lo que hay

Que celebrar para no morir

Para no morir, jilata, brother, hermano

Y respirar y creer y sentir mientras estás vivo.