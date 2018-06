La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto decidió aceptar el diálogo ofrecido por el Gobierno para atender las demandas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) mientras grupos radicales -que tienen la contaminación política de Samuel Doria Medina, según el Ejecutivo- mantienen bloqueos en algunos lugares de la urbe alteña.

El dirigente de la Fejuve, Ramírez, sostuvo en Radio Panamericana que “sería bueno asistir a la convocatoria del Gobierno, explicar y escuchar (…) para nosotros y para las organizaciones sociales es importante escuchar y saber quién miente”.

Ramírez lamentó la injerencia política de actores como la Alcaldesa Soledad Chapetón, quien decidió que los funcionarios ediles dejen de trabajar por el paro. Chapetón es parte de la agrupación política de derecha, Unidad Nacional (UN), dirigida por Samuel Doria Medina.

“Es una pena aunque comparto la solidaridad de la Alcaldesa con la UPEA, bien, pero instruir con una circular para que los funcionarios vayan al paro es un tinte político que mancha la imagen de la UPEA, es una pena”, sostuvo. Ramírez.

El dirigente vecinal advirtió que “si la UPEA no asiste (al diálogo convocado por el Gobierno) quiere decir que este movimiento no es para buscar solución, sino una demanda política. Si no asisten nosotros retiraremos el apoyo a la universidad”.

DIÁLOGO ES EL CAMINO

Por su lado, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, invocó al diálogo a los universitarios e indicó que la solución a la demanda presupuestaria de la UPEA se encontrará en la mesa de diálogo y no con bloqueos que solo perjudican al pueblo alteño.

“Estoy seguro que la solución no se la va a encontrar bloqueando una avenida o enfrentándose a la Policía o perjudicando el normal desarrollo de las actividades del pueblo alteño, ahí no se encuentran las soluciones; la solución no está en las calles, la solución está en las mesas de diálogo”, dijo Rada en conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno.

POLITIZACIÓN DE DORIA MEDINA

Rada alertó de la politización-partidización del conflicto, demostrada en la instructiva de la Alcaldía de El Alto, en manos de UN, para acatar el paro, y dijo que está en pie una campaña que lo que busca es alargar el conflicto y agravarlo.

A continuación, las declaraciones del ministro Rada:

“Estamos en el día de hoy dirigiendo una carta al rector Ricardo Nogales Quispe.

Para hacer esta convocatoria, que ya es prácticamente una invocatoria, para el diálogo, hemos analizado varios aspectos que tienen que ver con los avances en la investigación en el sentido de hacer justicia por la muerte del joven universitario Jonathan Quispe Vila; hemos analizado la demanda presupuestaria de la UPEA que es ahora el tema a resolver, y hemos visto que es un tema que puede atenderse en los marcos del diálogo que estamos proponiendo.

Hemos visto también que hay un intento por perjudicar con nuevas medidas de presión las normales actividades comerciales, productivas, de servicios de transporte, educativas en la ciudad de El Alto, felizmente hasta el momento esas medidas de presión no están logrando paralizar la ciudad.

En vista de todo esto es que se me ha encargado como Ministro de la Presidencia que nuevamente, reiteradamente, convoquemos a la comunidad educativa de El Alto para una reunión en la que buscaremos la solución a la demanda presupuestaria de El Alto que, repito, se puede atender.

El Gobierno Nacional garantiza que la UPEA seguirá desarrollado sus actividades académicas normales, esto frente a una campaña de desinformación en el seno de la propia comunidad educativa de la UPEA que habla de que esa universidad estaría en peligro de cierre.

Nosotros ya hemos dicho antes y lo volvemos a decir ahora, la UPEA tiene garantizado su funcionamiento y el Gobierno Nacional va a cumplir con las obligaciones que le corresponden en este caso de respaldar presupuestariamente el desenvolvimiento no solo de la UPEA sino del conjunto del sistema universitario público y autónomo.

En este sentido es que en este momento estoy enviando una nota al señor rector Ricardo Nogales que dice lo siguiente:

Estimado señor rector como consta a todo el pueblo alteño y bolivianos, en los últimos días se han dado resultados muy importantes en el esclarecimiento de la muerte del joven Jonathan Quispe Vila, hay una persona sindicada de ser el que hirió de muerte al universitario que está actualmente preso, y la investigación judicial sigue adelante.

En cuanto a la demanda presupuestaria de la UPEA el Gobierno Nacional reitera que está en plena disposición para atenderla favorablemente, por lo que nuevamente convocamos a usted señor rector y a 10 representantes de la UPEA a la reunión que se realizará hoy a las 12.30 en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

De esta reunión participarán también en calidad de garantes los máximos dirigentes de la COR El Alto, la Fejuve El Alto, gremiales y otros sectores aglutinados en el Pacto de Unidad del pueblo alteño.

Es muy importante aclarar que esta reunión se realizará con una comitiva de ministros: Presidencia, Economía, Educación, además de los ministros alteños de Culturas y Desarrollo Productivo designada para el efecto por el Gobierno Nacional, y que una vez alcanzados los acuerdos serán refrendados con la presencia del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Señor Rector, acá tiene usted la oportunidad de dialogar y resolver la demanda de la UPEA evitando de esa manera con medidas de presión innecesarias perjudicar las actividades de comercio, servicios, producción, transporte, educativas y otras en la ciudad de El Alto.

Esta es la nota. Lo que estamos planteando es que de una vez encontremos una solución a la demanda presupuestaria de El Alto, que es el único tema pendiente.

En cuanto se refiere a hacer justicia por la muerte del joven Jonathan Quispe Vila, eso está en plena investigación judicial y, repito, hay una persona que está actualmente encarcelada por esos hechos.

En cuando a la demanda presupuestaria, repito, el Gobierno garantiza la continuidad de la UPEA, la UPEA no se va a cerrar, y toda campaña que hable de un inmediato, eventual cierre de la UPEA por falta de presupuesto como andan diciendo por ahí, es sencillamente una campaña mentirosa.

En este sentido se ha pedido la presencia del Presidente Evo Morales; la presencia del Presidente Evo Morales se dará al momento de alcanzarse los acuerdos con los ministros designados al efecto para esta reunión, una vez alcanzados esos acuerdos con su presencia del Presidente Evo Morales los va a refrendar y les dará fuerza normativa.

Debemos decir que medidas de presión innecesarias, como estos bloqueos o intentos de bloqueos que hay en este momento en la ciudad de El Alto, que solo perjudican al pueblo alteño, no son ningún camino a la solución de la demanda presupuestaria de la UPEA, solamente buscan alargar y agravar el conflicto, y eso con fines político partidarios.

Y ahí está como prueba que la Alcaldía de El Alto, que nada tiene que ver con la demanda presupuestaria de El Alto, sin embargo moviliza a sus funcionarios, moviliza a su maquinaria para apoyar los intentos de bloqueos en El Alto. Aquello no corresponde, muestra simplemente que hay una politización, partidización por parte de la señora Soledad Chapetón, de su jefe partidario, el señor Samuel Doria Medina, y otros políticos.

GOBIERNO GARANTIZA FUNCIONAMIENTO DE LA UPEA

Circula mucha información falsa, circulan muchos rumores que lo único que están buscando es agravar el conflicto. Hay un rumor, una campaña mentirosa dentro de la misma comunidad universitaria que dice que se va a cerrar en un mes o en dos meses la UPEA, eso es absolutamente falso, el Gobierno garantiza que seguirá funcionando normalmente.

Este tipo de campañas mentirosas, estos tuits, estas mentiras que propagan a través de redes sociales o de otras formas de comunicación, lamentablemente no contribuyen a resolver el conflicto, solo buscan alargar, dilatar, agravar el conflicto, eso ya tiene sesgos político partidarios”, sostuvo Rada.

CONTAMINACIÓN POLÍTICA

Según el Gobierno, varios activistas de Doria Medina se infiltraron en la Alcaldía dirigida por Soledad Chapetón mientras intelectuales ligados al empresario mantuvieron reuniones con dirigentes sociales días antes de preparar el paro en algunos lugares de la ciudad de El Alto.

En esa línea, Chapetón apoya las movilizaciones mientras el también opositor, Carlos Mesa, emitió mensajes que buscan agudizar el conflicto de la UPEA.

Las medidas de protesta se suman a una campaña de la oposición de derecha en contra de los Juegos Sudamericanos, la Casa del Pueblo, la imagen del presidente Evo Morales y la emisión de mensajes en redes sociales con el fin de alterar la lealtad constitucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía al gobierno legalmente constituido.

UPEA, UNA ADMINISTRACIÓN INEFICIENTE

Por su parte, Miguel Marañón, analista presupuestario del Ministerio de Economía, explicó que el presupuesto de la UPEA es administrado de forma ineficiente

“El presupuesto de las universidades públicas habría que dividirlo en dos etapas: uno, hasta el 2004 las universidades solamente recibían recursos por subsidios y subvenciones, a partir de la Ley de Hidrocarburos, se incorpora a estos recursos el IDH y a partir del 2012 se añaden los recursos de coparticipación tributaria.

Según datos históricos de la UPEA, su ejecución no pasa del 66 % el 2014. Se pelea por recursos cuando el 2017 su ejecución presupuestaria total ha sido del 63 %, eso refleja una ineficiencia administrativa.

El presupuesto está dividido en dos partes, uno que va a actividades u otro que va a proyectos de inversión. En esto de actividades está el gasto corriente, el de funcionamiento, todo lo concerniente a administración y algunos gastos recurrentes que tienen las universidades.

Cuando agarramos sólo la ejecución de estas actividades, por ejemplo el año pasado han ejecutado el 72, pero cuando agarramos los proyectos de inversión, el año pasado sólo han ejecutado el 24 %, o sea se están dedicando más a un tema administrativo, quizás dejando de lado algo importante que es la ejecución de proyectos de inversión.

El rector de la UPEA recibe un sueldo cercano a los 23.000 bolivianos. Entre los sueldos más vamos tenemos el de mensajero que está en 4.188 bolivianos, el encargado de limpieza está en 4.388, el de seguridad 5.000 bolivianos. En la UPEA no tienen acreditado el número de estudiantes.

La cuenta de reserva del IDH está ligado a requisitos que da el sistema universitario y tenemos otro monto que son los saldos en las cuentas corrientes de la UPEA, don al 31 de diciembre de 2017 estos recursos llegaban a 169 millones y el dato al 13 de mayo es que se incrementa a 173.3 millones de bolivianos que están en sus cuentas.

Los saldos de caja y banco sí los pueden disponer, estos 173 millones son de libre disponibilidad y esta cuenta de reserva es la que si tiene requisitos que exige el sistema universitario”.