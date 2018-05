El Gobierno de Bolivia saludó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones realizadas ayer en Venezuela, y afirmó, a través del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, que “no puede haber ninguna duda respecto a la constitucionalidad, la legitimidad y la legalidad de esas elecciones”.

Las elecciones se han efectuado según los preceptos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela, dijo Rada en conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, según la transmisión de Bolivia Tv.

El Gobierno siempre ha mantenido una posición principista en el sentido de respetar, defender y promover la soberanía de los estados ante cualquier tipo de injerencia externa, siempre hemos defendido la autodeterminación de los pueblos expresada en su propio ordenamiento jurídico, constitucional, y en este caso, coherentes y consecuentes con este principio, el Gobierno de Bolivia saluda, felicita al compañero Nicolás Maduro, declaró.

Rada anticipó que, obediente a los dictados del imperio norteamericano, la derecha latinoamericana buscará desconocer los resultados de las elecciones, y advirtió que ese propósito “no va a prosperar”.

Lo fundamental es que estas elecciones se ajustaron por completo a la Constitución Política del Estado de Venezuela, y en orden a esa CPE es que estas elecciones tienen toda la legitimidad y la legalidad. Los intentos por tratar de seguir generando inestabilidad en Venezuela no van a prosperar, menos ahora que el pueblo se ha expresado en las urnas, aseveró.

El ministro criticó a la derecha latinoamericana que hoy habla de porcentajes, habla de participación en los comicios de Venezuela, y que “nunca cuestionó que en los Estados Unidos el porcentaje de participación para la elección presidencial ronde también el 50%, y jamás cuestionó que el actual Presidente de EEUU haya obtenido tres millones de votos menos que la segunda candidata”.

Con relación a la derecha boliviana, y sus críticas al proceso electoral venezolano, preguntó: Si la derecha criolla no está de acuerdo con lo ocurrido ayer en Venezuela, que ha sido una expresión democrática, entonces “¿qué propone para Venezuela? ¿El camino del enfrentamiento? ¿El camino del asedio? ¿El camino del ahogamiento económico? Eso no es democrático, eso significaría una injerencia externa que puede llevar incluso a una intromisión extranjera que por supuesto los pueblos de Latinoamérica no vamos a aceptar, y menos los gobiernos que respondemos a los movimientos sociales y a las fuerzas populares de izquierda”.

EVO: VICTORIA ANTE EL GOLPISMO

Por su parte, el presidente Evo Morales aseguró el domingo que el pueblo venezolano triunfó ante el golpismo e intervencionismo norteamericano, tras la victoria electoral de Nicolás Maduro.

Morales aseveró que los pueblos libres jamás se someterán y felicitó a su homólogo.

“El pueblo venezolano soberano, ha triunfado nuevamente ante el golpismo e intervencionismo del imperio norteamericano. Los pueblos libres jamás nos someteremos. Felicidades al hermano Nicolás Maduro y al valeroso pueblo de Venezuela”, escribió en su cuenta en Twitter, según el reporte de la agencia noticiosa ABI.

Nicolás Maduro fue reelecto como presidente de Venezuela en los comicios que se desarrollaron ayer con 5.823.728 votos frente a Henri Falcón quien obtuvo 1.820.552 apoyos, y anunció que reactivará la economía de su país.

Según el ente electoral, con más del 90% de los sufragios contabilizados, Maduro ganó con 67,7% en una jornada que registró una participación del 46,01% votantes.