(ABI).- El viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, advirtió el lunes que grupos radicales del departamento de Chuquisaca buscan desestabilizar esa región y desprestigiar las gestiones del Gobierno, al continuar con actitudes irresponsables y de boicot a las convocatorias al diálogo.

La autoridad, en entrevista con la Red Patria Nueva, dijo que existe claramente un objetivo político detrás de la movilización de las instituciones de Chuquisaca, al mando del Comité Cívico de esa región.

“Consideramos que por detrás esta esté objetivo de desestabilizar el Gobierno departamental en el caso de Chuquisaca y desprestigiar al Gobierno nacional que más bien se ha ceñido a la norma”, dijo.

Para Vargas, la radicalización de medidas de presión que se expresa de forma muy nítida en Chuquisaca está encabezada por líderes de la derecha, que en anteriores gestiones no ofrecieron bienestar a Chuquisaca.

Explicó que los grupos radicales utilizaron “mentiras” para exacerbar ánimos y movilizar a la población de Chuquisaca en la supuesta defensa de la integridad territorial de ese departamento.

El Viceministro de Autonomías señaló que el Gobierno está dispuesto a retomar el diálogo con aquellos representantes de Chuquisaca que mostraron un debate sano para solucionar el conflicto generado a raíz del campo gasífero Incahuasi y reconsiderar un preacuerdo establecido.

“Estaremos abiertos nuevamente para dialogar con esos actores sociales con los que nos reunimos en Sucre y Cochabamba con los cuales hemos debatido sanamente. Estamos abiertos, el diálogo está hecho, lo que falta es acordar los compromisos de ese acuerdo”, sostuvo.

CAMPESINOS NO PARTICIPAN EN CABILDO Y AMENAZAN A GRUPOS RACISTAS DE DERECHA

El secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Román Barrón, afirmó que su sector no participará del cabildo y en caso de realizarse el mismo con la intensión de sacar del cargo al gobernador Esteban Urquizu advirtió con cercar la capital, informó Radio Fides.

“Nuestros afiliados no van a participar porque eso no es con la intensión de defender a Chuquisaca, no es con la intensión de los límites sino es dar a un golpe al departamento de Chuquisaca”, sostuvo.

Asimismo, los campesinos han conminado a los maestros urbanos y rurales que trabajan en provincias a retornar a las actividades educativas que dejan de lado las marchas y protestas caso contrario no ingresarán más a sus comunidades.

En mayo de 2008, grupos radicales de derecha de la ciudad de Sucre humillaron y vejaron a campesinos en la plaza principal de la Capital. Frente a ello, se impuso una condena nacional a esas acciones racistas delictivas.