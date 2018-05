El presidente del Estado en ejercicio, Álvaro García Linera, afirmó, anoche, que la ley es la ley y no se negocia, en relación al conflicto por límites y las regalías del campo Incahuasi, entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, en una entrevista que brindó en el programa “Que no me pierda”, en la capital cruceña y que se difundió por red Uno.

El mandatario de Estado indicó que los límites no son un tema de presión política y no se negocian ni por simpatía política, ni por amistad ni por movilización, “esto no se negocia, esto hay que cumplir (…) los límites se acatan porque fueron establecidos por nuestros antepasados, nunca vamos a negociar un límite políticamente (…) la ley es la ley y no se negocia y nosotros siempre vamos a preservar los límites establecidos”, advirtió la autoridad, según se informó en una nota de prensa de la Vicepresidencia.

Asimismo, explicó que a raíz de una petición presentada por instituciones de Chuquisaca, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que se realice nuevamente un estudio técnico respecto a los límites y ubicación del campo de Incahuasi, congeló las cuentas de las regalías del mismo, hasta que se conozcan los resultados de ese estudio.

Además, el mandatario de Estado indicó que ya existen leyes de límites que son las leyes de 1898 y la de 1912 que delimitan con claridad el límite entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca y aseguró que si no hubiera la existencia de gas nadie se preocuparía por ellos; pero que el interés por los recursos económicos ha hecho que surja este conflicto.

También exhortó a cada uno de los departamentos del país a no dudar del esfuerzo que el gobierno realiza por su desarrollo, por ejemplo, se ha hecho una gran inversión en la explotación de gas en Chuquisaca, “hemos garantizado regalías, en promedio, de 120 millones de dólares en estos últimos 12 años para Chuquisaca; igualmente en Santa Cruz, hemos invertido en perforación de pozos y ha pasado de 30 millones de dólares de regalías a más de 200 millones de dólares, no es correcto que se enfrenten entre hermanos y que vean en el gobierno a un enemigo cuando es el que más ha hecho por ellos en este tema”, agregó.

Por otro lado, entre los varios temas abordados, García Linera explicó respecto a la Ley de conformación de empresas sociales y afirmó que esta no pretende quitar la empresa a nadie, sino que aquellas que sean abandonadas por sus dueños o estén declaradas en quiebra pasen a manos de sus empleados.

“Se han colocado un conjunto de candados que incluso llegan un juez, no el gobierno, el cual después de verificar que está quebraba, que no funciona; es para garantizar la seguridad jurídica de cualquier pequeña, mediana o gran empresa del país, solo aquella empresa cerrada, declarada en quiebra, puede ser objeto, vía juez, de una revitalización por esfuerzo compartido de sus empleados”, añadió.

De igual manera, la autoridad nacional señaló que los empresarios privados han multiplicado sus ganancias por más del 400 %, en los 12 últimos años, y señaló que con el incremento salarial del 3 % se repone la devaluación y que del 5,5 % es dar un poco de esa ganancia al trabajador que, a la larga, es dinero que vuelve al empresario.