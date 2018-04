(Cambio).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dijo el martes que la prueba “contundente” sobre la existencia de un grupo separatista en Bolivia, en 2009, son las declaraciones del húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa Flores, quien dijo que fue contactado por una asociación para que organice la defensa de Santa Cruz, según informó ABI.

“Rózsa dejó un video a la población mundial donde muestra claramente que él fue contratado para dividir Bolivia y obviamente defender Santa Cruz”, indicó a los periodistas.

En abril de 2009, un operativo policial realizado en el hotel Las Américas desarticuló una célula terrorista, liderada por el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa, que pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia.

Montaño dijo que esa prueba demuestra que alguien trajo desde Europa a Rózsa, como consta en las investigaciones que hizo una comisión multipartidaria de la Asamblea Legislativa.

ALENTABAN LA RUPTURA TERRITORIAL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la demanda del caso terrorismo, debe considerar que un grupo criminal alentaba la ruptura territorial y que en el país prevalecía la violencia racial y política, dijo César Navarro.

“La CIDH no puede ocultar ese tipo de violencia porque a partir de esos hechos (de tipo racial) se estaba queriendo producir una ruptura territorial, simbólicamente presentaron el billete de 100 cruceños, el escudo de la República de Santa Cruz, pero en los hechos lo que estaban expresando es el quiebre de nuestra querida Bolivia”, manifestó.

Navarro, actualmente ministro de Minería, hizo esas declaraciones en ‘El pueblo es noticia’, que difunden Bolivia TV y la red Patria Nueva, y habló del hecho porque en su condición de diputado por Potosí formó parte de la comisión multipartidaria que investigó esos hechos.

El 16 de abril de 2009, en un enfrentamiento con la Policía que intervino el hotel Las Américas, de la ciudad de Santa Cruz, fueron abatidos el cabecilla del grupo Eduardo Rózsa Flores (boliviano-croata), Arpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Dwyer (irlandés).

“La CIDH tiene que hacer una evaluación de cuál es el papel que desempeñaban porque el Estado no los acusa simplemente porque son personas naturales, sino porque estas personas naturales tienen algún tipo de vínculo de participar con este grupo criminal”, dijo.

Según Navarro, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) certificó técnicamente que hubo cruce de balas y no es evidente que fueron ejecutados, como afirman.

violencia racial

Navarro recordó que el 23 de mayo de 2007, bajando del aeropuerto en Sucre, con Angel Moscoso fueron atacados físicamente. “Salí en un vehículo particular, a la senadora Carmen (de Potosí) le echaron con pintura porque identificaban a los del MAS, del Gobierno e indígenas como enemigos de Sucre, tal era el grado de violencia racial que se vivía ese momento”.

Los años 2007 y 2008 se vivieron momentos duros, la violencia racial y política, así como el clima de radicalidad, predominaba en algunas capitales.

Se fugaron los que pagaron pasajes y hospedaje

Los responsables de cubrir los gastos del grupo terrorista abandonaron el país el primer y segundo día después de lo que sucedió en el hotel Las Américas, dijo César Navarro.

Entre los que fugaron del país están Hugo Achá, que era el recaudador y a quien Eduardo Rózsa le reclamó porque los recursos económicos no llegaban. También Orlando Justiniano, que dirigía el grupo La Torre y denunciado por una empresaria cruceña, ambos podrían decir “el destino de miles de dólares para estos hechos criminales”, dijo.

“Los que escaparon deben explicar por qué pagaron los pasajes en avión (AeroSur) de personas que no conocían y quiénes les dieron los recursos para pagar los viajes y el hospedaje”, manifestó.

Eduardo Rózsa llegó al país en agosto de 2008 con personas reclutadas en el exterior para realizar acciones terroristas, asesinar gente y lograr la ruptura territorial.

Navarro dijo que la comisión multipartidaria, integrada por el MAS, MNR, UN y Podemos, entregó tres cajas con documentación, que incluía facturas, al Ministerio Público y al fiscal Marcelo Sosa.