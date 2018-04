(ABI).- En las redes sociales circula un audio en el que Juan Carlos Herrera Vargas, docente de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, formula expresiones racistas contra ciudadanos paceños e increpa de forma violenta a una estudiante. Sectores piden que se investigue el hecho.

La situación generó una serie de manifestaciones de rechazo, como el caso de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), que a través de su principal ejecutivo, Remberto Cabrera León, solicitó al Rector de esa casa de estudios superiores que se investigue el caso y se sancione al docente si lo amerita, ya que habría incurrido en una falta sancionada por la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

En la misma línea se manifestaron el Consejo Distrital de Juntas Vecinales (Codjuve) y la Coordinadora Cívica Integradora de Organizaciones Sociales (CIOS), mediante una carta abierta, firmada por Itamar Franco, en repudio a las expresiones racistas y solicitando sanciones. En la misiva también se advierte a las autoridades universitarias que de no asumir acciones, se procederá mediante la vía del Ministerio Público.

Las autoridades de la UAGRM son las responsables de resolver el caso en concordancia a las normas que establecen su autonomía, señala la carta.

Entre las expresiones de odio e irrespeto vertidas por el docente se puede escuchar en la grabación lo siguiente: “… y nos roban lo que yo aporto, entonces los kollas de mierda, que son de La Paz, nos roban… toditos. Nosotros no somos asaltantes ni ladrones, pero los kollas sí lo son”.

Ante este hecho, una estudiante se atreve a refutar al docente, pero éste la llama “masista, hasta cara tenés…”; se escuchan risas en el salón, sin embargo, la alumna continúa y el docente afirma con soberbia: “Yo soy Herrera, autonomista, camba, ándate a joder a otro lado carajo…”. A lo que la joven responde: “A mí no me carajea”, y él otro increpa con tono violento: “Se me va de aquí. No me estás preguntando, me estás cuestionando, déjate de joder”.

La Codjuve y la CIOS sostienen que si bien la “autonomía universitaria” podría impedir la investigación al aludido, dichas organizaciones actuarán sobre la base del artículo 12 de la Ley 045, referido a las instancias para la protección de la persona que haya sufrido discriminación, que dice: “Las personas que hubiesen sufrido actos de racismo o discriminación podrán optar por la vía constitucional, administrativa o disciplinaria y/o penal, según corresponda”. Y en su artículo 13 aclara todas las conductas que se constituyen en faltas graves a la norma.