El presidente Evo Morales sostuvo que “ojalá” la Embajada de Estados Unidos en el país no esté conspirando contra Bolivia ya que la experiencia mundial muestra que el intervencionismo a la soberanía de los países no resolvió los problemas de los pueblos.

“Enfrentamos muchas conspiraciones, y ojalá, soy sincero, directo, discúlpenme, otra vez la Embajada de Estados Unidos no conspire al pueblo boliviano, menos a nuestra Revolución Democrática Cultural. Con la experiencia que tenemos a nivel mundial, el golpismo, el intervencionismo no es ninguna solución para los pueblos”, sostuvo.

En ese contexto, el presidente Morales rechazó cualquier afán intervencionista en los países, como sucede en la actualidad con Venezuela (y como sucedió en Irak, Libia, Afganistán, Honduras, etc.)

“Con la experiencia que tenemos a nivel mundial, el golpismo, el intervencionismo no es ninguna solución para los pueblos. Podemos tomar muchos ejemplos de países intervenidos militarmente, porque la intervención no es para la liberación de un país; el golpismo no es para cambiar cuestiones sociales. Cualquier intervención militar, venga de donde venga, es para saquear nuestros recursos naturales. Y esas intervenciones o el golpismo solo crean una rebelión, un enfrentamiento”.