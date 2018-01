(Cambio) El presidente Evo Morales calificó de impresionantes los indicadores económicos que alcanzó Bolivia en los últimos 12 años y que le permitieron encabezar el crecimiento por cinco años en Sudamérica, cuatro de forma consecutiva.

“Los datos impresionantes no son del INE (Instituto Nacional de Estadística), del Ministerio de Planificación, son de organismos internacionales, y eso sólo hemos logrado gracias a la unidad del pueblo boliviano”, destacó Morales.

Dijo que sólo en 2017, las proyecciones de los organismos extranjeros posicionaron al país con el mejor índice de crecimiento; como el Banco Mundial (BM) con 3,9% y segundo Paraguay con 3,8%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 4% y segundo Paraguay con 3,9%. Sin embargo, la previsión del Gobierno es del 4,2%.

Recordó que en 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017, Bolivia fue primera en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Sudamérica.

El Gobierno implementó el Modelo Económico Social Comunitario y Productivo desde 2006, año de la nacionalización de los hidrocarburos.

Este contexto fue destacado por el Jefe de Estado, quien mencionó a la demanda interna como el factor principal que impulsó el desarrollo del país en los últimos 12 años.

“La demanda interna y el mercado interno fueron el motor del crecimiento ante el contexto externo desfavorable, es decir el precio de las materias primas”, indicó.

Evo destaca el agro

El Presidente manifestó que el comportamiento de la actividad agropecuaria sorprendió en 2017, tomando en cuenta que registró un crecimiento mayor al de hidrocarburos, que en años anteriores tenía el mayor índice, pero que esta vez fue perjudicado por la caída de las cotizaciones internacionales del barril de petróleo.

“Nos sorprende el caso agropecuario con 7,8% de crecimiento, saludo a los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios por garantizar el crecimiento económico en Bolivia”, apuntó Evo Morales.

PIB NACIONAL y per cápita

Otro factor destacado por el Jefe de Estado fue el PIB boliviano, que en 2017 se prevé que alcanzará $us 37.816 millones, y para el presente año se estima que será mayor a $us 40.000 millones. Según los datos del INE, en 2006 este indicador era de $us 11.383 millones.

El PIB per cápita (por persona) se triplicó en los últimos 12 años porque pasó de $us 1.227 millones en 2006 a, según el dato estimado, $us 3.393 millones en 2017.

Evo Morales indicó que con el PIB per cápita registrado en 2017 se superó el récord histórico alcanzado en 2014, cuando este indicador llegó a $us 3.116 millones.

Dos nuevos rostros en el gabinete

El presidente Evo Morales posesionó a Alfredo Rada como Ministro de la Presidencia y a Javier Zavaleta en la cartera de Defensa, y decidió ratificar al resto de las autoridades que lo acompañan en el gabinete.

Rada se desempeñaba como Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, mientras que Zabaleta fungía como diputado en la Asamblea Legislativa, informó ABI.

El presidente Evo Morales, en su alocución tras la toma de juramento a las dos nuevas autoridades, explicó que tanto Martínez como Ferreira dejaron el gabinete por motivos de salud y agradeció el compromiso de ambos con el proceso de cambio, pero sobre todo con Bolivia.

“Lamento mucho decir (que) por razones de salud (el) compañero Reymi Ferreira y René Martínez ser sustituidos con otros dos compañeros, agradezco el acompañamiento pese a problemas de salud a los dos hermanos que acompañaron hasta el final”, indicó.

El canciller Fernando Huanacuni a nombre de todo el gabinete ratificó el compromiso del equipo de colaboradores con la gestión gubernamental.

“Nuestro compromiso es dar cada día, en cada paso, en cada palabra y mirada nuestra fuerza, porque sabemos que este proceso está definiendo también el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos”, mencionó.

El gabinete de ministros queda conformado de la siguiente manera:

Ministro de Economía y Finanzas: Mario Guillén

Ministerio de Relaciones Exteriores: Fernando Huanacuni

Ministerio de la Presidencia: Alfredo Rada

Ministro de Gobierno: Carlos Romero

Ministro de Justicia: Héctor Arce

Ministro de Hidrocarburos: Luis Alberto Sánchez

Ministro de Obras Públicas: Milton Claros

Ministra de Salud: Ariana Campero

Ministro de Educación: Roberto Aguilar

Ministro de Minería: César Navarro

Ministro de Trabajo: Héctor Hinojosa

Ministro de Defensa: Javier Zavaleta

Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural: Eugenio Rojas

Ministra de Planificación del Desarrollo: Mariana Prado

Ministro de Medioambiente y Agua: Carlos Ortuño

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras: César Cocarico

Ministro de Culturas y Turismo: Wilma Alanoca

Ministra de Comunicación: Gisela López

Ministro de Deportes: Rolando Tito Montaño

Ministro de Energía: Rafael Alarcón