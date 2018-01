(ABI).- El municipio de Desaguadero, frontera con Perú, fue la puerta de entrada del Rally Dakar 2018 a Bolivia y apenas el primer piloto que participa en esa afamada competencia mundial pisó suelo boliviano, hacia las 10h00, se desató una fiesta cultural y de hermanamiento.

Esa prueba, considerada la más peligrosa y exigente del mundo, corre desde hoy, jueves, por quinta vez consecutiva por Bolivia; inicialmente hasta La Paz y posteriormente a Uyuni, Tupiza y Villazón, para salir a Argentina donde concluirá la versión 40.

Centenares de personas se apostaron en el puente internacional, que marca la frontera con Perú, acompañados de música autóctona y con banderas tricolores y laWhipala para recibir a los pilotos, entre ellos, a los corredores nacionales que cumplen un buen desempeño.

El primer competidor boliviano en cruzar la frontera fue Daniel Nosiglia, en busca de consolidar su clasificación entre los mejores 15 motociclistas del mundo.

“Ya llego el Dakar, estamos aquí con las culturas vivas, con música indígena originaria, con las autoridades originarias, estamos respirando cultura, realmente lo que nos une son las culturas, para Bolivia no hay frontera para poder generar hermanamiento (…), todos están con banderas, no hay ninguna persona que no tenga nuestra rojo amarillo y verde y también de nuestra whipala”, afirmó a la Red Patria Nueva la Ministra de Culturas, Wilma Alanoca, que se encuentra en ese punto.

El Dakar 2018 correrá a orillas del Lago Titicaca hasta llegar a Viacha, después pasará por la autopista La Paz-El Alto, para llegar al podio instalado en el estadio Hernando Siles, donde el presidente Evo Morales recibirá a los pilotos.

Los competidores y sus equipos llegarán al campamento de la zona de Irpavi, en inmediaciones del Colegio Militar, donde descansarán un día, antes de seguir hacia Uyuni, Tupiza y Villazón, para salir a Argentina, donde la carrera terminará el 20 de enero.

“La alegría se ve, somos tan amables cuando sentimos algo lo expresamos, cuando estamos con la bandera, con la familia, con música estamos demostrando este orgullo boliviano, este amor que sentimos por toda la humanidad, en hermandad, bienvenidos (competidores del Dakar) en este camino y de unidad por el país”, subrayó la Ministra de Culturas.