(ABI).- El presidente Evo Morales anunció que realizará todas las acciones constitucionales y legales para restablecer la atención médica y los servicios de salud al pueblo boliviano, ante el incumplimiento de acuerdos suscritos con los médicos que mantienen un paro hace más de 45 días. “Decirle al pueblo boliviano, al ser un mandato constitucional y una obligación del Gobierno dar cumplimiento a lo establecido en nuestra legislación, he decidido, por la salud y por la vida de nuestro pueblo, realizar todas las acciones constitucionales y también legales para que retorne la atención médica y los servicios de salud al pueblo boliviano”, dijo en una conferencia de prensa. El jueves anterior el Colegio Médico de Bolivia celebró la respuesta del Gobierno nacional a sus demandas, la anulación de decretos de creación de una entidad de fiscalización del sistema de salud y la derogación del artículo 205 del nuevo Código Penal, que sanciona la mala práctica médica, entre otras exigencias. “Hemos cumplido con nuestra palabra (…), no podemos decir lo mismo de los colegios médicos que después de ocho documentos y acuerdos firmados siguen sin atender a nuestro pueblo. Son otros los intereses que guían a la dirigencia”, afirmó Morales A su juicio, dirigentes médicos aliados con la oposición intentan llevar adelante una conspiración política antidemocrática y usan la mentira y el engaño para tratar de sacar una ventaja política que en las elecciones “nunca pudieron tener”. Enfatizo que son cinco procesos eleccionarios que “nos otorgaron una legitimidad democrática e histórica” y “recordar a la oposición que estoy gobernando con el 61 por ciento de la voluntad soberana del pueblo boliviano expresado en las elecciones generales de 2014”. Morales denunció que los actores políticos que nunca ganaron elecciones con más del 30%, junto a sectores conservadores que ven afectado sus intereses privados, pretenden ahora deslegitimar un periodo de gobierno constitucional utilizan un paro médico que fue atendido en todos sus pedidos. “Son más de 45 días que se privó al pueblo el derecho a la salud, son 45 días de que algunos hospitales públicos y cajas de salud impidieron que los más pobres curen sus enfermedades, pero lamentablemente en los consultorios y clínicas privadas aumentaron los pacientes. No queremos creer que es un intento de privatizar la salud”, manifestó. El jefe de Estado dejó en claro que la salud es un derecho humano fundamental y establecido en la Constitución, que en su artículo 35 señala que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud y el artículo 38 establece que los servicios de salud serán prestados de manera ininterrumpida. “Solamente esa información por ahora”, concluyó Morales la conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno. En la víspera, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, puso en duda una solución definitiva al conflicto, cuyo punto neurálgico era la derogación del artículo 205, puesto que el sector antepondría la determinación de una coordinadora interinstitucional, que incluye a sectores de oposición y críticos a la administración de Morales, a un eventual acuerdo con el Gobierno. “Si la coordinadora determina una huelga, nosotros estamos con la coordinadora; si la coordinadora indica un paro de actividades, estamos con la coordinadora”, dijo a radio Erbol. ESTRATEGIA MEDIÁTICA DE DESESTABILIZACIÓN Por su lado, la ministra de Comunicación Gisela López, recordó que el presidente Evo Morales llegó al gobierno con el apoyo popular del 61,3% y ahora lidera el crecimiento económico por lo que en ningún momento analizó dictar un estado de sitio, como difunden sectores de la derecha y sus medios. “Es absurdo que se piense” siquiera en dictar estado de sitio, dijo la autoridad quien denunció que la derecha local apoyada por la derecha internacional impulsa rumores falsos y maltintencionados, como la supuesta falta de combustible, con el fin de desgastar/deslegitimar/desestabilizar al presidente Evo con técnicas de desinformación/manipulación similares a las usadas en otro países como Venezuela. ¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO SOBRE LA SALUD? Artículo 18. (DERECHOS FUNDAMENTALES) I.- Todas las personas tienen derecho a la salud. II.- El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. III.- El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL Artículo 35. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Artículo 36. I.- El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley. Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Artículo 38. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser privatizados ni concesionados. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. Artículo 39. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud.