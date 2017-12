(Martha Zegarrundo).- Integrantes de la Congregación Cristiana “Poder de Jesucristo ”, de la ciudad de La Paz, llegaron hasta el penal de máxima seguridad de Chochocoro, en el altiplano paceño, con el fin de evangelizar a los privados de libertad e invitarles unos 500 platos del tradicional fricasé (alimento elaborado con carne de cerdo) además de entregarles artículos de limpieza.

Los integrantes de la Congregación, dirigidos por el pastor Marcelo Martínez, repartieron entre los reclusos detergente para lavar ropa, cepillos, pasta dental, papel higiénico, entre otros artículos.

En la cárcel de máxima seguridad, los hermanos evangélicos son los más esperados por los internos que esperan recibir una palabra de consuelo a sus vidas. Frases como “¡hermano venga aquí, hable conmigo!”, son frecuentes al recibir a los visitantes.

TESTIMONIOS

En medio del encierro y del gélido altiplano paceño se escuchan testimonios desgarradores, como el de Luis (nombre ficticio), quién fue condenado a 15 años de prisión por homicidio.

“Me convertí a Cristo aquí y a partir de ello –indica- reflexioné sobre las malas cosas que hice. Si un día salgo, aprovecharé mi libertad trabajando con honradez y no la echaré a perder. Sería necio si hago cosas malas y me vuelven a agarrar. Aquí ya estoy pagando y tampoco me desespero por salir ya que tengo libertad en el corazón”.

El sector “E” del reclusorio es el lugar donde están los extranjeros y ellos son los más olvidados ya que sus familiares no logran llegar a Bolivia. Tienen grandes necesidades como frazadas e insumos de primera necesidad.

“Nadie me visita, estoy solo, no tengo a nadie, quisiera que alguien me visite , me convertí a Cristo , vengan a predicar aquí ”, dice Carlos (nombre ficticio) ; quien pidió que los pastores y congregaciones puedan visitar este sector para que se les predique la palabra de Dios y no los dejen olvidados.

En este sector se convirtieron a Dios seis reclusos jóvenes y, en el sector “F”, otros cuatro privados de libertad.

Los reclusos anhelan contar con cuatro bolivianos para poder realizar una llamada a sus familiares que en muchos casos se encuentran en el interior del país o en el extranjero.

Según el pastor Martínez, se realizó la visita al penal de Chochocoro en base al mandato de la Biblia, que en Mateo 25 :36 indica: “ estuve en la cárcel y vinisteis a mí.”.

“Poder de Jesucristo” es una congregación que realiza cultos los días domingos en dos turnos y hace campañas como la carpa de Jesús en la ciudad de El Alto donde también rescatan almas para el Señor, según indicó una de sus integrantes.