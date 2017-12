(ABI).- El presidente Evo Morales anunció el miércoles la convocatoria a instituciones y organizaciones sociales para participar en un gran encuentro nacional con el fin de construir un nuevo sistema de salud pública, dirigida a servir a los pobres. “Por Constitución la salud es un derecho humano, no es un negocio privado”, estableció en alusion al paro médico indefinido que afecta a miles de pacientes en Bolivia hace 35 días. “Vamos a debatir conjuntamente con todo el pueblo boliviano este nuevo sistema de salud, para que los pobres accedan (al servicio) y la salud sea gratuita, esa es la meta”, subrayó el jefe de Estado en un acto en Palacio de Gobierno, al garantizar recursos para la construcción de un hospital en el municipio de Coripata, al norte de La Paz. Los médicos rechazan la aprobación del artículo 205 del nuevo Código Penal, referido a la negligencia médica, y el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud público y privado. “Por encima de las reivindicaciones está el derecho a la vida”, remarcó Morales y lamentó que algunos médicos intenten privatizar la salud al frenar políticas gubernamentales dirigidas a mejorar el sistema público con millonarias inversiones en infraestructura, equipamiento y formación de recursos humanos. Dejó en claro que la “salud privada está garantizada”, pero dijo que “la salud pública fundamentalmente es para la gente pobre” que en la actualidad no puede acceder al servicio médico de forma oportuna, ni de calidad por falta de recursos económicos. “Por eso hermanas y hermanos, vamos a convocar a un gran encuentro del pueblo boliviano para cambiar ese sistema de salud (…), vamos a debatir con médicos, con todos los movimientos sociales de Bolivia para que el pueblo se sienta protegido por el Estado”, remarcó. En ese marco, el Primer Mandatario instó a los buenos profesionales de salud a no abandonar al pueblo para convertir la medicina en mercancía ni la vida en plata. “Quienes quieran sumarse a este programa siempre serán bienvenidos con su aporte”, concluyó sin precisar la fecha del encuentro nacional por la salud.