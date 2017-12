El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que “la Renta Petrolera este año será aproximadamente de $us2.000 millones. Hemos crecido casi $us250 millones respecto a la gestión pasada y esperemos que la Renta Petrolera del próximo año supere a la de la presente gestión por la mejora de precios del gas, la exportación del GLP y la urea”.

“Puedo calificar de muy buena esta gestión. Hemos salido de esos años difíciles como el 2016 cuando el precio promedio del petróleo estuvo en $us43. En lo que se refiere a la exportación, el 2016 exportamos a Brasil un promedio de 28,2 MMmcd y a la Argentina 15,3 MMmcd, lo que nos permitió generar una Renta Petrolera de $us1.755 millones. Este año las nominaciones de los mercados de exportación fueron, en el caso de Brasil, de 24,2 MMmcd y de Argentina 17,7 MMmcd, aquí cabe recalcar que los volumenes entregados se deben a la nominación diaria según los requerimientos de Brasil y Argentina. Si a ello sumamos que el precio del WTI estuvo en promedio en $us 50, esto nos permitió llegar en la presente gestión a una Renta Petrolera de cerca de $us 2.000 millones”, destacó la autoridad.

Sánchez explicó que Bolivia duplicó su capacidad de producción llegando a más de 60 MMmcd y que la capacidad de procesamiento es superior a los 100 MMmcd, lo que abre paso a buscar nuevos mercados para el gas boliviano. “El próximo año empezamos la negociación del contrato de Brasil y estamos abriendo nuevos mercados para nuestro gas, tenemos ya avances importantes con Mato Grosso y Mato Grosso do Sul para suscribir contratos de exportación tanto en firme como spot a mejores precios de los que actualmente tenemos”.

“Fueron muy buenos los ingresos percibidos en un solo año, comparándolos con los ingresos percibidos de 1985 al 2005, 20 años, que llegaron a los $us4.500 millones, teniendo como promedio anual poco más de $us220 millones”, expresó el ministro.

Sánchez aseguró que para “la próxima gestión de acuerdo a organismos internacionales como la OPEP y consultoras internacionales el precio del petróleo estará entre $us50 a $us57, por lo que se estima también una mayor Renta Petrolera que beneficiará principalmente a las regiones, puesto que son las que se llevan el 50% de las utilidades de este negocio, la cual se distribuye entre gobernaciones departamentales, alcaldías y universidades. Como se puede ver, de toda la gestión del sector se benefician las regiones”.

Asimismo, el Ministro destacó la exportación de GLP “para el próximo año incrementaremos la producción de GLP, porque ahora es mucho más rentable vender este producto, el precio subió de $us 300 tonelada a $us 500, esto debido al Mont Belvieu que se disparó. Hoy vender GLP es como vender el gas a $us9 por ello estamos buscando nuevos mercados para este producto y tenemos ya avances importantes para la venta con Refinor de Argentina, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul de Brasil, Esto nos permitirá generar nuevos ingresos para el país”.

En lo que respecta a la urea, el Ministro explicó “ya estamos comercializando al Brasil más de 300.000 Toneladas Métricas (TM) de urea, para la próxima gestión estaremos comercializando un volumen parecido con las empresas de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, ya tenemos avances importantes, lo que también redituará nuevos ingresos al país”.

Según el Ministro “el próximo año tendremos una mejor Renta Petrolera debido a todas estas variables, la exportación de gas a Brasil a mejores precios, la venta de GLP a nuevos mercados, la exportación de urea y a la subida del precio del WTI. El sector hidrocarburífero es y seguirá siendo un pilar fundamental en la economía del país y la palanca para el desarrollo de otros sectores productivos. De igual modo, sigue con su carácter social al ser el sector que más aporta a los Bonos como el Juancito Pinto y Renta Dignidad, permitiendo una redistribución de la riqueza”, concluyó la autoridad. (UCOM-MH).