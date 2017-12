1.- El voto nulo en las judiciales retrata rechazo a Evo Morales y su repostulación.

ELECCIONES JUDICIALES FUERON PARA ELEGIR MAGISTRADOS. NO FUERON PARA APOYAR O RECHAZAR AL PRESIDENTE EVO MORALES. – Es falso el discurso opositor ya que el Presidente Evo Morales no era candidato. El domingo se eligieron magistrados judiciales. -El Gobierno no hizo campaña. No fue una elección Presidencial. No se midió al MAS o al Presidente Evo. – La derecha y sus medios pretenden confundir las elecciones judiciales con un acto plebiscitario, es decir de aprobación o rechazo al Gobierno. Son distintas las elecciones judiciales. – Políticos fracasados insisten en que el Gobierno ha perdido debido a que no tienen otro discurso.