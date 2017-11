–Es un golpe a la democracia, que está en grave riesgo. –Es un golpe mortal a la CPE. -Ingresamos a un Estado sin Constitución -Nos llevan al camino de Venezuela. -Se destruyen las garantías constitucionales

Razón jurídica para la postulación: El Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución habilitan la postulación. -El fallo del TCP que habilita la postulación de Evo Morales se basa en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado que plantea “que en el ámbito de derechos humanos los tratados o convenciones que sean más favorables que la Constitución deben tener aplicación preferente sobre ésta”. – El Pacto de San José habilita la postulación. Este Pacto, que fue suscrito por Bolivia en 1993, establece en su artículo 23: “Derechos políticos 1.- todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b. votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. – Los Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio. – El fallo es constitucional, es legal y es legítimo Entonces ¿para la Oposición no vale el Pacto de San José y la primacía de los Derechos Humanos? – NO es golpe a la democracia ya que la democracia es el voto, el poder elegir a las autoridades, el derecho a la participación, la igualdad, la libertad de expresión, el derecho a la asociación, etc. – La base de la democracia es la voluntad del soberano; el fallo fortalece esa base de la democracia. – EL PUEBLO TIENE DERECHO A ELEGIR A SUS GOBERNANTES – El Fallo del TCP abre un nuevo ciclo de fortalecimiento de la democracia. Se profundiza la democracia porque permite que el soberano ejerza el derecho de elegir y reelegir a las autoridades que considere conveniente.