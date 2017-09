El Huracán Irma, el mayor huracán que golpeó a La Florida, obligó a las autoridades ordenar la evacuación de 6,2 millones de personas.

El huracán golpeó a Cuba con vientos de más de 250 kilómetros por hora, se debilitó luego, aunque se prevé que volverá a tomar fuerza.

Según un reporte del diario El nuevo Herald de Miami, el gobernador Rick Scott dijo que los que están en zonas de evacuación deben salir de inmediato.

Se prevé que los cayos de Florida probablemente recibirán el domingo por la mañana un impacto directo de la tormenta, una de las más poderosas registradas en el Atlántico, antes de dirigirse a la costa oeste de la península.

De acuerdo con medios de prensa, en el condado de Miami más de 25 mil viviendas y negocios están sin electricidad, lo que representa el dos por ciento de los 1,24 millones de usuarios en esta zona.

“Si se le dice que evacúe, salga rápidamente. No espere … no podemos salvarle una vez que comience la tormenta”, había dicho el viernes Scott.

Scott aseguró que los efectos del meteoro, con fuertes vientos e intensas lluvias, ya comienzan a sentirse en el sur del estado y pidió a sus residentes que tomen medidas para protegerse de este ciclón “mortífero”.

Recordó que el nivel del mar pudiera elevarse hasta 3,6 metros en varias zonas de la costa. “Puede cubrir tu casa”, señaló.

Aunque la trayectoria del huracán se ha desplazado ligeramente hacia el oeste, todavía se estima que causará devastación en el litoral oriental mientras golpea el sur de Florida muy temprano el domingo.

Según la entidad, de lunes a martes el huracán debe afectar el centro de Georgia y para el miércoles se prevé afectaciones en los estados de Tennessee, Carolina del Sur y Alabama.

Advertencias por aumento de precios

La fiscal general del estado norteamericano de Florida, Pam Bondi, condenó a las compañías que aumentan los precios antes de la llegada del huracán Irma, y prometió castigarlas y avergonzarlas públicamente, difundieron hoy medios locales.

‘Cuando veo a bebés, cuando veo a mujeres, niños y ancianos que no pueden pagar una botella de agua de 30 dólares, eso es ilegal’, expresó en declaraciones a la cadena CNN.

Los multaremos con mil dólares por cada violación, hasta 25 mil dólares al día, y voy a decir su nombre por todo el país, que no se vuelva a hacer negocios con ellos, amenazó quienes pretendan incurrir en esa práctica.

‘Tengo cero tolerancia, si usted es un mal negocio que va tras nuestros ciudadanos, vamos a perseguirlo con todo lo que tenemos’, sostuvo.

Bondi apuntó que debieron pedir cuentas a la cadena 7-Eleven por aumentar los precios en medio de la elevada demanda, y tras la queja la firma donó 150 mil dólares a la Cruz Roja y transportó agua gratis al estado de Florida.

Un millón de refugiados en Cuba

Más de un millón de cubanos están hoy evacuados a resguardo de la furia del huracán Irma que ahora abate las provincias centrales de Sancti Spiritus y Villa Clara, informaron las autoridades.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil reportó que el 77 por ciento de los albergados se protegen en casas de familiares y de vecinos quienes solidariamente acogen en sus hogares a los damnificados.

Los evacuados se encuentran desde las provincias más orientales de la isla, Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas, hasta las centrales Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spiritus y Villa Clara en la medida que el potente huracán fue avanzando en dirección oeste-noroeste.

En estos momentos las autoridades de los occidentales territorios de Matanzas, Mayabeque y La Habana realizan ingentes operaciones de evacuación de residentes de las zonas más vulnerables.

Irma golpea al mediodía del sábado el centro de Cuba con contundente furia de categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas superiores en algunos puntos cercanos al centro del huracán, fuertes lluvias y olas de hasta 10 metros de altura, indica el Instituto de Meteorología.

In #Cuba, #Habana‘s malecon was thrashed by #huracánIrma pic.twitter.com/GSJwa0h4dq

— Hyper Observer (@HyperObserver) September 9, 2017