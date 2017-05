Salvaje sobreexplotación: cómo declina la producción de gas

La oferta actual está 5 millones de metros cúbicos día por debajo de lo previsto en 2016. La oferta nacional del combustible comenzó a reducirse desde hace dos años. Se prevé que este año llegue a un promedio de 59,19 MMmcd. Hace 7 años se proyectaba un salto a 75.000 MMmcd. “Con la sobreexplotación de los campos gasíferos estamos incluso poniendo en riesgo el mercado interno. Ni en los gobiernos neoliberales se explotó en la forma tan salvaje como se lo hizo en los últimos 10 años”

Wálter Vásquez / EL FINANCIERO-La Razón

La actual producción de gas del país, que se prevé se reducirá este 2017 por tercer año consecutivo, está 5 MMmcd por debajo de lo previsto en 2016. La sobreexplotación es una de las principales limitaciones para aumentar la oferta, según expertos.

Datos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 proyectan que esta gestión la oferta de gas natural del país llegará en promedio a los 59,19 millones de metros cúbicos día (MMmcd), al menos 5 millones por debajo de los 65 MMmcd previstos para el 2016 en el documento Inversiones históricas. De un país residual a corazón energético de Sudamérica, publicado en mayo del año pasado por el Ministerio de Hidrocarburos.

Es más, de acuerdo con información del Plan de Inversiones de YPFB Corporación 2009-2015, la producción media esperada del combustible para este año era de hasta 75 MMmcd, un volumen muy por encima de la oferta actual total de hidrocarburo, la cual se ha reducido en los últimos dos años.

Datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Hidrocarburos dan cuenta de que la producción nacional media del energético mantuvo una tendencia ascendente desde 2009 hasta 2014, pasando de 33,81 a 61,48 MMmcd. Sin embargo, ese volumen bajó en 2015 a 60,46 MMmcd, continuó su descenso el año pasado a 60,37 y seguirá cayendo en esta gestión a 59,19 MMmcd, según el PGE 2017.

Planificación.

Este medio envió cuestionarios al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB para conocer las causas de esta disminución. En el primer caso informaron que la petrolera estatal era la encargada de contestar a las consultas y en el segundo no hubo ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición (18.00 del viernes).

El retroceso en la producción de gas “se debe a que hay muchos campos en declinación” producto de la sobreexplotación de las áreas proveedoras del energético, afirmó el exministro de Hidrocarburos Guillermo Torres. “Ni en los gobiernos neoliberales se ha explotado (el gas) en la forma tan salvaje como se lo hizo en los últimos 10 años”, sostuvo.

Esta tendencia, agregó, no podrá ser revertida, pese al inicio de operaciones en 2016 del megacampo Incahuasi, que hasta 2018 sumará a la oferta nacional 10 MMmcd. Eso es “muy poco” y “no compensa la declinación”, indicó.

La Fundación Milenio sostiene que el incremento de la producción gasífera del país entre 2010 y 2015 se debe a “una explotación acelerada de las reservas ya conocidas (fundamentalmente los campos de Sábalo y Margarita), lo cual adelanta la etapa de declinación y consecuente disminución de producción” nacional de gas.

La menor oferta hizo que de enero a octubre del año pasado los promedios mensuales del gas que Bolivia vende a Argentina estuvieran por debajo de los volúmenes contractuales mínimos establecidos para esa gestión entre ambos países. Esta situación, según proyecciones del PGE 2017, se repetirá en este año.

“En la medida en que no se invierta más en el desarrollo de campos, esa tendencia (a la baja) continuará”, lo que “pone en peligro los mercados de exportación”, aseveró el analista en temas hidrocarburíferos Hugo del Granado.

En julio de 2016, YPFB informó que la demanda interna de gas, los contratos con Brasil y Argentina y los nuevos proyectos de industrialización del energético están garantizados, “sin hacer ningún descubrimiento, por más de 15 años”.

En su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Gobierno prevé que en 2020 el país producirá 73 MMmcd de gas.

Especialistas

Guillermo Torres, ‘Está en riesgo’ la provisión del mercado interno’ – “En el futuro, el país va a tener que mantener solo un contrato” de exportación de gas, “porque con la sobreexplotación de los campos gasíferos estamos incluso poniendo en riesgo el mercado interno. Ni en los gobiernos neoliberales se explotó en la forma tan salvaje como se lo hizo en los últimos 10 años. Muchos campos ya están casi secos o han sido dañados”.

Hugo del Granado, El trabajo hecho ‘no compensa’ la declinación – “Lamentablemente, el Gobierno no ha tenido éxito en poner en marcha el desarrollo de otros campos, porque no hay nuevos descubrimientos. Todas” las áreas que hasta ahora han provisto al país del hidrocarburo “son antiguas. Se han hecho nuevas perforaciones y se ha ampliado el horizonte de las reservas, pero eso no compensa la caída”.