Poemas de Javier Claure Covarrubias

Ha publicado: Preámbulos y ausencias (2004), Con el fuego en la palabra (2006), Extraño oficio (2010), Réquiem por un mundo desfallecido (2014), De Escandinavia a los Andes (2016) y ¿De qué espejo está hecha la vida? (2024).

12 del día

Mi madre murió

cuando el soldado desconocido

andaba sin escudo

desde entonces no festejo

el día de la madre

odio el siete perverso de infinitas puntas

y los espejos desprendidos

de toda realidad

Mi madre se fue como Mambrú

de espaldas, en un pulmón sin aire

y se llevó mis angustias

mis llagas de corazón abierto

mis entrañas de dolor cuchillo

y mis efervescentes desvelos

que a veces lloraban

como barcos enloquecidos al hundirse

Mi madre murió

cuando los Reyes Magos

andaban incompatibles

nada de incienso, ningún camino,

ninguna palabra

nadie supo del secreto

ni de la galaxia de capa suelta

cuaresma de gritar a boca abierta

ante el cielo

que se hundía arrodillado bajo las fachadas

Mi madre desapareció

envuelta en túnica de sándalos

con muecas como Cristo en el madero

inmóvil rostro que soñaba en posición fetal

no era el viento, la montaña

ni el silbido de los trenes

no era tampoco

la última cena puesta de cabeza

era mi madre la que puso

su verdadera historia al amor

era ella la que tejió

con pulso de primaveras, de lluvias y vientos

que adornaban mi infancia y juventud

Mi madre se marchó

de mirada en mirada

como una súbita alondra

cuando trajinaba la muchedumbre

cuando el enigma compartía su asombro

entre locutores de aire cortado

y sacerdotes de cuello muerto

que levantaban el cáliz odiosamente

Mi madre murió

bajo la quietud de un gris otoño

entre murmullos y melancolías

que cruzaban un día anochecido

¿Saben ustedes señores

por qué el tráfico parpadea

con siniestras pestañas?

Mi madre cerró los párpados

en un abrir y cerrar de ojos

para reconciliarse con el eterno sueño

desde entonces

la casa está vacía

los relojes se tumbaron boca abajo

el silencio resbala por los muebles

y un inmenso árbol

creció en el camposanto

Mi madre se calló para siempre

y nunca más podrá cantar

«adoro» de Armando Manzanero

ni podrá decir:

«naranjas, madeja, hasta luego,

aceitunas, dedal y buenas noches»

¿Saben ustedes señores

por qué se fue mi madre?

Yo no soy de medias tintas

Yo no soy de medias tintas

llegué al mundo

cuando el asfalto se rajaba por el frío

el vientre de mi madre se expandía

las contracciones eran tormentosas

y la envoltura rodaba poco a poco

Yo fui marcado

por la sangre infatigable

por el ímpetu que se alzaba

en el cordón umbilical no cortado

o tal vez por el humo de las maderas

que ardían como mejillas en lo crudo

y dicen que mi primer llanto

era como la música de un lucifer

Yo nací con las manos grandes

y todos pensaron que iba a ser ladrón

pero una gitana tiró las cartas

y me salvó de esa mala suerte

afuera, cerca de la maternidad

ofrendaban la placenta a la Pachamama *

Yo fui mensajero del huracán

subía a los techos

moraba en los cerros con botellas vacías

cazaba arañas, sapos y lagartos

frente a frente los formaba

como soldados y universitarios

listos para la pelea

Yo veía desfilar a las hormigas

y pensaba que una lata tirada en la calle

era la otra cara de un talismán

y que un tropel de caballos

los juguetes que traía Papá Noel

pero ese señor de barba blanca

nunca fue justo con toda la población

de niño

no sabía de la peste en el cañaveral

ni del estremecimiento de las flores

yo veía orinar a los perros en las paredes

y creía que el 7 estaba dentro del 8

y que las dalias eran altas como el tejado

Yo fui travieso con ganas

un chiquillo precoz y curioso

no temía al demonio

y en mis humildes zapatos

llevaba misivas electrizantes

y me decían pajarillo manzanero

y en mi pequeño laberinto

aprendí a jugar

con números, con letras y con pólvora

Yo jamás obedecí a los curas

porque eran mentirosos sin orejas

colaban el café

con papel de las Santas Escrituras

de adolescente

llevé nardos a los muertos

escuché rezar a los ciegos

le desafié al destino

le puse cara de palo

cuando quería atacarme por la espalda

Yo no llevo antifaz

porque me gusta que vean la carne de mi rostro

ahora de viejo

soy un pajarraco

llevo este vivir tan mío

esta sed tan clara

y diferente a las demás

soy como los salmones

nado contra la corriente

y renuncio a toda imposición

no dejo avanzar la maleza ni un milímetro

soy capaz de poner límites

de dar forma al roble

y de quitar

el último deseo que aspira a la maldad

Yo soy la bulla

que saca puntas a la verdad

a mí, que no me vengan

con lágrimas de cordero

ni con billetes falsificados

porque yo soy la flecha que rompe

la palabra oculta en cada lengua

soy ácido sulfúrico ante el delito

Yo no soy de medias tintas

ni tengo santo de devoción

hago caso omiso a la monarquía

yo trato de estar al pie de la franqueza

primero observo la realidad

y luego lanzo mis dardos que matan

mi único negocio es transgredir el lenguaje

pero no los valores humanos

Yo he besado a mi hija

diciendo buenos días

y le he dicho que mire hacia adelante

yo descubrí cómo hipnotizar a los insectos

y a los bufones en la distancia

de la ecuación triangular

soy el pensamiento insurgente

el tripulante que acarrea ascuas al camino

Yo separo el agua del aceite

las sombras de la luz

casi como mago, casi en clandestino

y en medio de este vaivén

soy el germen de mi poesía

el arquitecto de incendios

y a ese extraño oficio

que pasó por preámbulos y ausencias

lo sigo machacando

en este réquiem por un mundo desfallecido.

* Pachamama: Madre Tierra.

La palliri *

La palliri

es una mujer solitaria en los desmontes

madre, esposa o quizá viuda

que emite señales a golpe de cincel

el martillo es su rosario

las piedras su oración

en la última entraña de la puna

La palliri

de trenzas gruesas y pálida sombra

martilla y martilla para encontrar el dorado

templa el aire de esperanzas

víspera de ilusiones es cada segundo

pero en su vieja canasta de mimbre

sigue ardiendo el fuego de la Inquisición

La palliri

dedos callosos y pómulos partidos

siembra semillas, jamás cosecha frutos

y en sus polvorientos atados

la vida tiene otro palpitar

cien gramos de estaño en la balanza

y toneladas de quebrantos en su estómago

La palliri

hija del telúrico temblor

recolectora de minerales en plena desolación

Penélope del altiplano entre cascajos

teje y desteje sueños en su mandil

y en el dobladillo de su pollera

encuentra las cruces de su existir

La palliri

más fuerte que el viento gélido de la pampa

más vulnerable que los dolores del alma

es un grito abrumador en el campamento minero

no fue a la escuela

nunca tuvo un sillón para apoyar su adolorido cuerpo

ni tampoco vino Dios a su encuentro.

El apelativo de palliri viene de la palabra quechua “pallar” que significa recolectar. La palliri generalmente es una mujer que escoge, a martillazos, el mineral de las rocas.

Espejismo

Hace tanto tiempo

que no te veo en altamar

frágil, decorativa y entregada

a las cuatro estaciones del año

Tanto tiempo

que permaneces cabalgando

en mi caligrafía sin montura

como piel recién levantada

después de haber dormido sueños

en las puertas viejas de viejos barcos

Han pasado días, meses y años

he vivido rodeado de tu ausencia

el almanaque tiene labios de N y O

y a veces lo sentía inhumano

el decir adiós

Alejarte con gran velocidad

fue la guillotina de tus deseos

balcón a medio construir

sinfonía inconclusa

en las partituras de Mozart

Y que ayer

tan sólo ayer

eras:

vid

azúcar

frescura

aldaba de mi vida

Eras lucero

de la oscura noche

rubí del marcapaso

O quizá

no ha pasado tanto tiempo

y en este momento

solo estoy imaginando

el espejismo de la vida.



Te persigue mi ausencia

Te persigue mi ausencia por las noches

cuando el reloj indica sus horas inciertas

y del ayer buscas el privilegio

huellas que entre llantos tus vísceras roe

para poseerte a ti misma con delirio

para gotear en cada hoja de tus sueños

Te persigue mi ausencia por las noches

cuando el reloj indica sus horas inciertas

y te maquillas como una perra enamorada

o te mientes sin asco para creerte perfecta

o te tiras de los pelos por ser la desamparada leona

o te torturas tristemente en cada amanecer

Te persigue mi ausencia por las noches

cuando el reloj indica sus horas inciertas

y te sientes bohemia con tu falda de fiesta

y lavas tus pies desesperada cada lunes

y atesoras tus angustias en cajas de cristal

y bautizas tu dulce carne ardiente con agua de canela.

La noche



La noche abortó cuatro estrellas

delante de un hospital

y respiraba como una serpiente recién nacida

para dar paso a lo invisible

en el útero partido por el mismo arcángel

la noche con sus quejas, sus duendes

y su titilar en la última trinchera

La noche trenzada con hilo de tarántula

repitiendo incansablemente su nombre

clavado a las cuatro estaciones del año

la noche que lame con su espátula rugosa

letreros, calaminas, semáforos

y cosas que incumben a la propia oscuridad

atrapadas en bateas por hechiceros

La noche fugitiva que lloriquea

por no haber conseguido la paz

y se come las uñas de bruja

la noche cobarde de Obama y sus halcones

dignos de cortar los meses con alfileres

con “bombardeos humanitarios”

y sus aviones no tripulados

La noche rebelde

que se apodera de los combustibles

para quitarle lucro al forastero

la noche que se despoja

de su esclavitud

de sus cadenas

y de sus tabúes

La noche prostituta que se ama a sí misma

y se revuelca bajo un sombrero

el jueves llovió noche

el domingo lloverá noche

no precisamente porque se excita de sudor

sino porque los días mueren de angustia

como mariposas empotradas en cemento fresco

La noche tuerta

que escupe bronce hirviendo

a los que han pagado con mala moneda

creando una regla de tres cruces

la noche que en sus hombros carga

a jinetes y a criminales

con el puño extraviado en las tinieblas

La noche con su velo rasgado

agazapada a los durmientes

desde donde gotea cubos sobre el asfalto

la noche, un pájaro en llamas con las alas abiertas

emitiendo juramentos

diez mil silbidos de advertencia

y furiosa resbala por los postes

La noche alrededor del poeta Jaime Sáenz

donde se duerme y no se duerme

adversidad que habita en los toneles de alcohol

la noche con sus relojes

su desenfrenado proceder

y sus cristales alumbrando los campos

por donde pasa la noche de puntillas.

Pueden

La ignorancia es la madre de todos los crímenes.

Honoré de Balzac

Pueden quemar las casas

pueden tener tres kilos de brillantes

pueden martillar un cordón umbilical

pero no matar al pueblo

Pueden no dejar entrar a las universidades

pueden homenajear a generales con cañonazos

pueden robar huesos de muertos

pero no asaltar la dignidad de los obreros

Pueden falsificar títulos

pueden hacerse la cirugía plástica

pueden gritar a diestra y siniestra

pero no silenciar al sindicato.

Bésame

A Mariama Diallo, Senegal

La memoria de un hombre está en sus besos.

Vicente Aleixandre

Bésame

con todas las consecuencias arraigadas a tu ser

poseída por el gran deseo de tu corazón

de ser nosotros dos jardines colindantes

estaríamos entre ocres y amapolas

Bésame

con tus cumbres empinadas

sin teorías de la relatividad

como si estuvieses besando

un cuadro en blanco y negro

Bésame

en el séptimo día

junto a la penumbra de tu silueta

cuando las velas hagan su agosto

y tu vestido adivine lo prohibido

Bésame

con tus brazos cruzados en mi cuello

gatita micifuz

como si todos tus labios

fuesen el candado entre tú y yo

Bésame

en tu noviazgo de mujer enamorada

con los colores del arco iris en tus párpados

y con Dakar a nuestro alrededor

donde anduvimos a solas frente a la Catedral

Bésame

de una manera no convencional

como si fuese un regalo por fin entregado

en la pista de ida y vuelta

que nos une en diferentes trayectorias

Bésame

con tus pestañas bien juntas a las mías

tu ombligo espejo del mío

por estar encendida a mi lado

troncos y fierros ardieron en el bosque

Bésame

con esa incontrolable sensación de mareo

que desmorona cualquier partícula

como si nuestros besos

fuesen una réplica inmortal de lo indescriptible

Bésame

en señal de tu gravidez

orquídeas, quizá filigranas son tus cabellos

siempre fuiste suspiro arrancado del calendario

y yo, el obelisco de tu bella pradera

Bésame

bajo esa llovizna, rocío de nuestro edén

como si tus elipses cayesen

a mi chúcara geometría

que desafía a tus ángulos semi ocultos

Bésame

simplemente, porque somos dos bocas andando

porque llevas mi cédula de identidad

porque yo soy, el relámpago que te hace relampaguear

y tú, el amor que me hace amar.

A veces

A veces dicen que estoy muerto

y me río a carcajadas en un teatro

a veces dicen que el tiempo cierra las heridas

y me pregunto de qué llaga abierta será el que hiere

a veces dicen que el exilio come las ideas y principios

y yo les digo que tienen la razón

A veces dicen que los poetas nada hacen

y yo les contesto que se muerdan los labios de envidia

a veces dicen que una mujer desnuda como zancudo pica

y yo aseguro que es la araña la que muerde

a veces dicen que no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas

y yo explico que al tercer baño te encuentras con Heráclito

A veces dicen que las lágrimas reconfortan al espíritu

y yo afirmo que las mejillas son una playa de sal

a veces dicen que un sueño se parece a una cesta de luceros

y yo declaro que el Yo interno se levanta en los confines del misterio

a veces dicen que poner nardos en las tumbas es acordarse del ayer

y yo reitero que la cuarta dimensión es la cicatriz del firmamento.

Adiós

Adiós

porque eres una rueda melancólica

una agonía despuntando en la vía férrea

todo es adiós

el futuro es adiós

la comida es adiós

Adiós

entre otros miles de adioses

que dividen el bien del mal

hasta llegar a nuevos horizontes

donde la lluvia no es lluvia

y el portón se cerró con plomo fundido

Adiós

con esta mirada de águila

con este bolígrafo hecho cuaderno

porque no conocen el vocablo perdón

a decir, entonces, desde la lejanía

otra movida es la pieza clave

Adiós

a ese cuerpo llorón y solitario

que se acuchilla en las venas

por su pecado a flor de piel

y por sus trémulos huesos

que crecen al revés

Adiós

a la tarde estremecida

entre mantillas y crespones

porque es traicionera como Dalila

o como ese payaso

que quiso ser más que payaso

Adiós

al tenebroso silencio de las macetas

al pez que salta y se cree Tarzán

porque ahora después del adiós

el secreto se desvela como mercurio

para decir:’

Adiós

porque llegaste a este mundo

con todas las maldades juntas

con cara de túnel pasaste los años

y te fuiste

con tu catafalco mal armado.

Javier Claure C. Javier Claure es sociólogo