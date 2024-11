Justicia ordena a diputados evistas no acercarse a la directiva del presidente Yujra ni a la testera de Diputados

La Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó a legisladores que responden a Evo Morales no acercarse a la testera ni a la directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Omar Yujra, durante el desarrollo de las sesiones, informó la primera vicepresidenta de la Cámara Deisy Choque.

La determinación es resultado de un amparo presentado por la directiva camaral ante las amenazas de los diputados evistas de impedir el trabajo de Diputados, porque no están de acuerdo con la elección de Yujra como presidente. El 8 de noviembre tomaron la testera en la sesión de la Asamblea Legislativa y evitaron el informe de gestión del presidente Luis Arce.

“Los vocales que han sido parte de esta audiencia han dado la tutela a la solicitud que habíamos hecho. En la solicitud está no acercarse a la testera, pero esto no lo define esta resolución, sino el Reglamento General de la Cámara de Diputados que ya indica que los diputados y diputadas que no somos parte de la directiva en ningún momento tienen que tomar la testera”, explicó en declaraciones a radio Erbol.

El amparo fue presentado por la directiva que está integrada por Yujra (MAS), Choque (MAS), Toribia Lero, de Comunidad Ciudadana (CC), en la segunda vicepresidencia, Delfor Burgos (MAS) en la primera secretaría, Gustavo Vega en la segunda secretaría, José Maldonado Gemio (CC) en la tercera secretaría y en la cuarta secretaría, Oscar Charles Michel Flores (Creemos).

Lero defendió la acción judicial y explicó que responde a los hechos bochornosos que protagonizaron los legisladores evistas el 8 de noviembre, cuando agredieron al vicepresidente David Choquehunca e impidieron el informe de Arce, con el argumento de que no estaban de acuerdo con la directiva de Yujra.

“Nosotros no podemos exponernos a ese tipo de violencia, ellos tienen que estar alejados cinco metros ala redonda”, dijo.

La decisión de la sala fue asumida horas antes de que se instale, a las 16h00, la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde se debe conformar las comisiones y comités para la legislatura 2024-2025.

Los diputados evistas anunciaron el miércoles que no harán caso a la determinación de la justicia. Incluso, el diputado Gualberto Arispe retó a que lo detengan.

Choque informó que en la determinación de la sala constitucional se recuerda que los legisladores no pueden asumir medidas de hecho y advirtió que quien incumple una determinación judicial comete un delito.

“Creo que con estas medidas podemos garantizar el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados, que es lo más importante, pero, además, preservar los derechos constitucionales”, enfatizó.