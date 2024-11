Ganaderos de Santa Cruz Reafirman que la Exportación de Carne No Afecta el Consumo Interno

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) asegura que la exportación de carne está respaldada por excedentes, mientras sectores de comerciantes en Bolivia impulsan medidas de presión por el aumento en el precio del kilo gancho.

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) descartó que la exportación de carne esté afectando la oferta para el mercado interno, afirmando que se trata exclusivamente de excedentes que superan ampliamente la demanda nacional. Según Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, la oferta de carne a nivel nacional creció un 13% en comparación con los últimos dos años.

El sector ganadero atribuye la estabilidad del suministro a inversiones en genética y al crecimiento del hato bovino nacional, que se expande a un ritmo del 3% anual. Este excedente ha permitido exportar entre 50,000 y 70,000 toneladas anuales sin comprometer el consumo interno.

La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) inició un paro indefinido exigiendo la suspensión de exportaciones, argumentando que estas reducen la oferta en el mercado interno y generan un alza en el precio del kilo gancho. En mercados como los de El Alto y otras ciudades, la medida de presión ha sido acatada, mientras que en La Paz, comerciantes de los mercados Rodríguez y Sopocachi han mantenido sus actividades con normalidad.

El secretario ejecutivo de la Federación de Mercados de La Paz, Octavio Condori, confirmó que no se sumarán al paro. “Ni mañana ni pasado paramos porque no hay determinación”, afirmó. Sin embargo, algunas comerciantes expresaron preocupación por el aumento en el precio del kilo gancho, que pasó de Bs 23 a Bs 38, y no descartan sumarse a las protestas tras una reunión ampliada.

Ante la creciente tensión, el Viceministerio de Defensa al Consumidor ha convocado a una reunión en Santa Cruz para este martes, donde se espera la participación de Fegasacruz y Contracabol para discutir posibles soluciones al conflicto.

Mientras tanto, Fegasacruz subrayó que el sector ganadero es un pilar fundamental de la economía nacional, generando divisas por alrededor de $191 millones a través de la exportación de carne, leche, cueros y sus derivados. Walter Ruiz reafirmó el compromiso del gremio con la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.