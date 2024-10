Bloqueo por la “impunidad” deja $us 1.193 millones de pérdidas en el país

(ABI). – Afines a Evo Morales cumplen este viernes 12 días del “bloqueo por la impunidad” y en ese lapso dejaron al país la pérdida de $us 1.193 millones, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

“Hasta ahora tenemos registrada una pérdida por día de alrededor de 99 millones de dólares y estos 12 días están ocasionando una pérdida de más de 1.193 millones de dólares”, denunció en conferencia de prensa.

Según los datos de la autoridad, los departamentos que registran mayores pérdidas son Santa Cruz ($us 470 millones), La Paz ($us 408 millones) y Cochabamba ($us 221 millones), además de Oruro y Potosí.

Con relación a la pérdida en el sector avícola, se registró la pérdida de $us 4,5 millones.

“A estos personeros que están bloqueando no les interesa el desarrollo de los departamentos (…). Esas pérdidas realmente nos están preocupando, por eso nos hemos reunido con la Cámara Agropecuaria de Cochabamba”, añadió.

Huanca anunció que, en coordinación con la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), el Gobierno nacional habilitará un puente aéreo para llevar insumos a granjas avícolas de ese departamento y transportar flores a los mercados de La Paz y Santa Cruz.

Evo Morales y sus afines cumplen este viernes 12 días de bloqueo de caminos, focalizados en Cochabamba. Con esta medida exigen anular el proceso penal por trata y tráfico de personas contra el dirigente cocalero y asegurar su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

“Cochabamba es el epicentro de estos bloqueos y los productores agropecuarios son los que sufren, tienen más afectaciones por el capricho de sostener una candidatura ilegal y no asumir responsabilidades ante la justicia”, manifestó el ministro.

La medida afecta a diversos sectores productivos y actividades, como el comercio exterior, transporte de combustible, movimiento de alimentos y variedad de productos, transporte de medicamentos y el libre tránsito.

Los “bloqueos por la impunidad” no tienen fuerza en todo el país, se focalizan en el departamento de Cochabamba; sin embargo, dañan considerablemente a las diferentes actividades de la economía boliviana, señaló la autoridad.