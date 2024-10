Choquehuanca llama a sesión para designar el lunes al Fiscal General del Estado

Los diputados y senadores fueron convocados a sesión de Asamblea Legislativa, para elegir este lunes, a partir de las 15h00, al nuevo Fiscal General del Estado de entre los 10 seleccionados por la Comisión Mixta de Justicia, entre los que se encuentran los fiscales William Alave y Roger Mariaca.

El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional , David Choquehuanca, convocó a la sesión, poco después que la Comisión Mixta de Justicia remitiera la lista de los 10 seleccionados para ocupar el alto cargo del Ministerio Público, con un puntaje igual o superior a los 130 puntos mínimos para llegar hasta esta instancia.

En el orden del día de la sesión se incluyen dos puntos: Lectura de la correspondencia y la “designación de la o el Fiscal General del Estado”.

Uno de esta lista será la nueva autoridad: William Alave Laura (186 puntos), Iván Córdoba Castillo (170), Henry Herrera Herrera (169), Olvis Egüez Oliva (165), Roger Mariaca Montenegro (163), Edwin Quispe Mamani (161), Nuria González Romero (160), Rubén Ramírez Conde (160), Milton Montellano Roldán (151) y Omar Fulguera González (149).

El artículo 38 de la Ley Transitoria para la selección y designación de la o Fiscal General del Estado establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá desarrollar la fase de designación de la nueva autoridad en el plazo máximo de 10 días.

Si en la primera votación no se obtiene los dos tercios para la designación de la o el Fiscal General del Estado, se dará paso a una siguiente, excluyendo de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 20 asambleístas.

En caso de dar lugar a una tercera votación se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 30 asambleístas, en caso de no lograr la designación, la votación continuará cuantas veces corresponda hasta la designación de la o el Fiscal General del Estado.

El actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dejará el cargo el 22 de octubre, su sustituto debe jurar el 23.

Si bien el proceso está por concluir, aún está pendiente de resolución un amparo constitucional presentado por el candidato Porfirio Machado en contra del proceso para elegir al nuevo fiscal. La audiencia fue programada para este lunes.