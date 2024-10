Panificadores en alerta por falta de harina subvencionada: Amenazan con paro nacional

La Confederación de Panificadores de Bolivia advirtió sobre la posible paralización de la producción de pan debido a la falta de harina subvencionada. Según su dirigencia, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no ha cumplido con la entrega regular de este insumo, lo que pone en riesgo la producción del tradicional “pan de batalla”. En respuesta, los panificadores han anunciado un posible paro nacional de 48 horas si no se resuelve la situación.

Juan Cachicatari, representante del sector panificador, indicó que el gremio no tiene otra opción más que recurrir al mercado libre para adquirir harina, lo que incrementa los costos de producción. “Estamos sin harina subvencionada y eso nos obliga a comprar a precios más altos en las tiendas. Si no se soluciona pronto, no nos quedará más que detener la producción de pan por dos días como medida de protesta”, afirmó Cachicatari, sin precisar la fecha del posible paro.

Por su parte, el gerente de Emapa, Franklin Flores, aseguró que la distribución de harina está garantizada y que la empresa ha entregado más de un millón de bolsas de 50 kilos al sector panificador a un precio subvencionado. Además, señaló que se están realizando reuniones para ajustar el cronograma de entrega y evitar interrupciones en la producción de pan. Sin embargo, los panificadores insisten en que el suministro actual es insuficiente y que el incumplimiento de los acuerdos previos está afectando a su sector.

Los panificadores se han declarado en estado de emergencia, exigiendo al Gobierno que regularice el abastecimiento de harina. Afirman que cada afiliado debería recibir 120 quintales de harina al mes, pero actualmente solo están recibiendo una cuarta parte de esa cantidad. Ante esta situación, el gremio advirtió que, si no se resuelve el problema de manera inmediata, la producción de pan podría verse gravemente afectada, lo que impactaría directamente en la economía familiar de miles de bolivianos.