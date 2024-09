Europa: Cómplice y facilitador del genocidio en Gaza

Un día después de los ataques de Hamas el 7 de octubre 2023, banderas de Israel iluminaron varias partes de Europa: la Puerta de Brandemburgo en Berlín Alemania, la torre Eiffel en Paris Francia, el Arco de Tito en Roma Italia y los edificios gubernamentales de La Haya Holanda. Los organismos más importantes de la Unión Europea, su Parlamento y Consejo, también hicieron lo propio. Tal acto fue una muestra de solidaridad con los civiles israelís asesinados ese día. No obstante, con la perspectiva de hoy, el mensaje significó mucho más: apoyo total, e incondicional, europeo a Israel sin importar la muerte y destrucción que esto signifique para la población de Gaza.

“No sólo Europa no ha hecho nada, sino que activamente ha facilitado que el genocidio continúe. Son 100% cómplices”. Así lo afirmó la irlandesa ex miembro del Parlamento Europeo Clare Daly en una entrevista con Jedaal English (18 abril 24). Daly, junto con también el irlandés Mick Wallace, fueron unos de los pocos miembros del Parlamento Europeo que cuestionaron el total apoyo a Israel. “Israel no puede comportarse de la manera en que lo hace sin el apoyo de los europeos y los norteamericanos”, observaba Wallace en una entrevista con BreakTrough News (1 febrero 24).

Después de todo, no hay que olvidar que Europa es el país que provee más armas a Israel luego de Estados Unidos. Por otro lado, para Israel la Unión Europea constituye su socio comercial más importante, representado en casi un 30% de su comercio total. Finalmente, ante la falta de gas ruso, la Unión Europea firmó acuerdos de compra de Gas Israelí a través de Egipto. Por tanto, si Europa quisiera, podría efectivamente hacer algo más que expresar vacías e hipócritas palabras de preocupación por lo que está sucediendo en Palestina.

Falsa retórica: El 18 de enero del 2024, el Parlamento Europeo pasó por primera vez una resolución que llamaba a un alto al fuego definitivo con 312 votos a favor, 131 en contra y 72 abstenciones. Hasta ese entonces sólo se llamaba por una “pausa humanitaria”. Sin embargo, para Wallace y Daly, la moción fue muy decepcionante. “Oficiales israelíes estaban twitteando con júbilo como la Unión Europea estaba de su lado”, recuerdan.

Y es que la moción estaba llena de sesgos. Por ejemplo, se exigía sanciones contra Irán, pero no contra Israel, se rechazaba cualquier embargo de armas contra el gobierno de Netanyahu y se decidía no acatar la decisión final de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso genocidio. Tampoco, como lo exigían varias organizaciones civiles europeas, se llamaba al voto sobre mantener o no el Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea. Éste acuerdo es importante pues constituye el marco jurídico base que define las relaciones con Israel. Unas relaciones que, de acuerdo al artículo 2 del mismo; “se basan en el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos”.

Democracia y derechos humanos: Junto a los miles de civiles asesinados en Gaza también murió el mito de supuestos valores de democracia y de respeto a los derechos humanos europeos. Daly observa: “ahora la gente está conmocionada hasta la médula porque algunos de verdad creyeron la propaganda que la que Unión Europea defiende los valores de democracia y derechos humanos”. Por su parte, Wallace nota cómo en el Parlamento Europeo se tuvieron 6 debates en los últimos años sobre los abusos de derechos humanos en Hong Kong. También hubo varias resoluciones sobre el abusivo tratamiento de las mujeres en Irán. “Pero diez mil mujeres palestinas han sido masacradas en Gaza por un régimen israelí que nosotros armamos y apoyamos”.

Netanyahu varias veces recalcó la civilización común que se tiene con Europa. Una civilización basada en los principios de libertad, progreso, democracia, la ilustración, la revolución científica y derechos humanos –en contraposición a un mundo bárbaro de fanáticos religiosos guiados por supersticiones que no respetan libertades individuales–. “Bueno, dado que nosotros estamos apoyando un genocidio y que Francia y Alemania son los dos principales impulsando esa agenda, estamos empezando a pensar: ´sabes, tienen razón. Tenemos valores compartidos con Israel. Y eso es muy triste´”, concluye Wallace.

Provisión de armas: Como se mencionó, varios países europeos proporcionan balas que muchas veces van a parar en cuerpos de civiles, en gran parte mujeres y niños. Si bien el 65% del armamento lo provee Estados Unidos, Alemania proporciona cerca el restante 29%. Bajo el liderazgo de Olaf Scholz y la ministra de asuntos exteriores Aalena Breborck el 2023 las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel, ¡al menos se duplicaron comparadas con un año antes!

El primer genocidio del S.XX fue llevado a cabo por el Imperio Alemán en Namibia, África. Luego vino la Segunda Guerra mundial, la Alemania Nazi y el Holocausto Judío. Y ahora Alemania nuevamente es uno de los más grandes facilitadores del genocidio israelí en Gaza. Sin duda, ni las mejores tragedias griegas pudieron imaginar semejante ironía.

Otros países europeos como Italia, Bélgica, Francia, Noruega, Dinamarca y Reino Unido también se encuentran actualmente armando a Israel. Como varias de sus legislaciones nacionales prohíben el envío de armas a países con graves violaciones a derechos humanos, se usan a terceros como intermediarios. Hay varios reportes que sugieren que el sur de Chipre, hogar de bases militares británicas, está cumpliendo ese rol.

Más allá de aquello, lo que estamos observando es una alianza entre Norteamerica (EEUU y Canadá), los antiguos poderes coloniales europeos y el más reciente proyecto colonial ocupante que es Israel. Dicha alianza está tratando de dominar al resto del mundo que alberga la mayor parte de la población total y no está de acuerdo con sus acciones, incluida la mayor parte de los ciudadanos europeos. Una fuerte reacción en contra es de esperarse.

Henry Alvaro Pinto Dávalos