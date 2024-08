Gremiales se movilizan en La Paz: exigen soluciones al gobierno por escasez de dólares

Este lunes, el sector gremial ha llevado a cabo una manifestación en la ciudad de La Paz, destacando la presencia de representantes de Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Jesús Cahuana, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, confirmó que la protesta, centrada en la escasez de dólares y otras demandas económicas, ha causado un impacto notable en el tráfico del centro paceño. Los marchistas han expresado su frustración ante la falta de respuestas por parte del Gobierno, que ha sido la principal causa de la movilización.

Tras la manifestación matutina, los gremiales se congregarán en un hotel del centro de La Paz para llevar a cabo un ampliado, donde se discutirán nuevas estrategias para ejercer presión sobre el Gobierno. Mercedes Quisbert, dirigente de la Confederación, subrayó que la falta de dólares, el aumento de los precios de la canasta familiar, y las dificultades relacionadas con Aduanas e Impuestos son las principales preocupaciones que motivan las acciones del sector. La escasez de dólares, que supera los 10 bolivianos en el mercado paralelo, ha generado gran inquietud entre los gremiales.

Quisbert criticó al Gobierno por no haber respondido a sus solicitudes de reunión, y acusó a la administración actual de fomentar conflictos en lugar de buscar soluciones pacíficas. “Estamos cansados de enviar cartas y no recibir respuesta. El Gobierno no muestra interés en pacificar el país y, en lugar de ello, prefiere mantener la tensión”, afirmó. La movilización es parte de una serie de protestas escalonadas que comenzaron la semana pasada en Cochabamba.

Toño Siñani, dirigente de los gremiales de El Alto, también manifestó su apoyo a las protestas y exigió una extensión en el plazo para el pago de créditos bancarios debido a la crisis económica. Los gremiales demandan un año de gracia sin multas, citando la disminución de ventas y el aumento en los precios debido a la inflación. La situación ha generado un descontento generalizado, agravado por la escasez de dólares y problemas con el abastecimiento de combustible, lo que continúa afectando a diversos sectores económicos en el país.