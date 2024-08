Nuevas Opciones de Combustible en Bolivia: Impacto y Alcance de las Gasolinas Premium Plus y Ultra Plus

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, explicó que las nuevas gasolinas Premium Plus y Ultra Plus, que se comercializan a precios internacionales, están destinadas principalmente a vehículos de gama alta y media. Según Morales, este tipo de combustible solo abastece a un 2% del parque automotor del país, mientras que el 98% restante sigue utilizando la gasolina subvencionada, l

Durante una conferencia de prensa, Morales reiteró que tanto la gasolina especial como el diésel seguirán siendo subvencionados. Además, aclaró que las gasolinas Premium Plus y Ultra Plus están diseñadas para vehículos que requieren un combustible de mayor octanaje y calidad, el cual estará disponible en centros de abasto específicos. La gasolina Premium Plus de 95 octanos se comercializa actualmente a Bs 5,71 por litro en 54 estaciones de servicio distribuidas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, según informó el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo.

Callaú detalló que el combustible Premium Plus está disponible en 32 estaciones de servicio en Santa Cruz, 14 en Cochabamba y 8 en La Paz. Este producto, que se lanzó al mercado nacional este año, busca satisfacer la demanda de vehículos modernos, tanto de pasajeros como de carga, y se caracteriza por su alta calidad, mejora en el rendimiento de los motores y su capacidad para proporcionar mayor potencia. Además, cumple con la normativa internacional EURO y es considerado un combustible amigable con el medio ambiente.