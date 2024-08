Vocal del TSE Tahuichi Tahuchi aseguró que el TSE está “entre la espada y la pared”

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuchi, explicó en una conferencia de prensa que el TSE está obligado por ley a atender la solicitud de referéndum. “Estamos entre la espada y la pared, en una encrucijada. Nuestra Constitución Política, en su artículo 182, establece que el proceso electoral judicial debe ser único y exclusivo para evitar la contaminación política”, lamentó Tahuchi refiriéndose al referéndum anunciado por el presidente Luis Arce en su mensaje presidencial. Además, Tahuchi mencionó que según el artículo 7 de la ley 018 del Órgano Electoral, ninguna autoridad electoral puede negarse a administrar un proceso electoral, sea nacional, subnacional o referéndum.

El vocal Tahuchi manifestó que no queda otra opción más que enfrentar el proceso electoral del referéndum que se avecina y cumplir con lo estipulado en la ley 018. En su mensaje del 6 de agosto, el presidente Arce convocó a un referéndum para decidir sobre la continuidad de la subvención a los hidrocarburos, la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa y la naturaleza de la reelección presidencial. Por su parte, el diputado y jefe de la bancada del MAS, Jerges Mercado, anunció que tras reunirse con el presidente del OEP, Oscar Hassenteufel, éste se comprometió a realizar las elecciones judiciales lo más pronto posible.

Mercado indicó que, aunque no se ha definido una fecha específica, estos comicios se realizarían entre noviembre y diciembre. Según Mercado, Hassenteufel aseguró que la institución no tomará los más de 100 días establecidos por norma para llevar a cabo el proceso electoral, siempre y cuando se cuente con el presupuesto aprobado. El diputado afirmó en una conferencia de prensa que el presidente del OEP aseguró que no tomarán los 150 días habituales y que las elecciones judiciales se realizarían a finales de noviembre y principios de diciembre. Mercado supervisó la entrega de las listas de 139 candidatos preseleccionados al TSE, con el objetivo de conformar el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Instó al TSE a evacuar la convocatoria lo antes posible y garantizar unas elecciones limpias y transparentes.