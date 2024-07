Arce afirma que la economía no funciona a plenitud por el boicot del Legislativo

El presidente Luis Arce acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional de cometer un boicot al no aprobar créditos por más de $us 1.000 millones provocando que la economía nacional no funcione a plenitud.

“La economía no está funcionando en su plenitud, hay un boicot, hay (un) estrangulamiento económico desde la Asamblea Legislativa”, afirmó en una entrevista con CNN.

Señaló que la demora en la aprobación de los créditos “genera una dificultad en el manejo económico” y quienes lo impulsan luego atacan su administración.

Los legisladores de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos y los que responden a Evo Morales, anunciaron que no aprobarán más créditos en la Asamblea Legislativa.

A través de 11 proyectos de ley, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de créditos por $us 1.038.920.000. Los fondos serán destinados a la ejecución de obras públicas, como carreteras, puentes y centros de salud.

Entre los proyectos de construcción están la Carretera Uyuni – Hito LX (Tramos 1 al 3) por $us 223.420.000; el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase ll por $us 100 millones; el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable por $us 40 millones; el Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar por $us 150 millones; la implementación de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia por $us 75 millones y el proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial por $us 118,5 millones.

Al defender la aprobación de estos créditos, Arce señaló que “la población tiene que saber quién está dificultando, que quién no permite que nosotros hagamos buena gestión, para luego nos vengan a decir justamente eso, ‘que no hemos hecho nada, que hacemos mal, que no sabemos gobernar’, son los que nos están boicoteando desde la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Por su lado, el ministro de la Planificación del Desarrollo, Sergio Cuquicanqui, alertó que “bloquear los financiamientos externos es un atentado contra el pueblo boliviano, es negarle a un productor una carretera para transportar sus productos, es quitarle a cientos de comunidades la posibilidad de proyectos productivos para mejorar su economía, es bloquear más y mejores oportunidades de futuro para jóvenes y niños”.

“La aprobación de estos proyectos inyectará gradualmente recursos frescos a la economía boliviana, divisas frescas para afrontar de mejor manera esta coyuntura desafiante, pero lo más importante es que se mejorará la calidad de vida de las bolivianas y bolivianos”, aseguró.

Además, enfatizó que se vencerán “las adversidades” para continuar con la construcción de un Estado Plurinacional.