UCS y MTS reprochan que Morales haya buscado legalizar su congreso en el encuentro multipartidario

(ABI). – Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) reprocharon este miércoles que Evo Morales pretendiera validar el congreso que impulsó con sus adeptos del MAS en octubre de 2023 a cambio de aceptar la suspensión de las elecciones primarias en el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El jefe de UCS, Jhonny Fernández, explicó que no correspondía la petición del expresidente porque, además, todas las organizaciones políticas deben cumplir con las determinaciones del TSE, y no tener tratos especiales.

“La ley es la ley y hay que cumplirla”, demandó y cuestionó que por problemas internos el expresidente trate de imponer condiciones, sobre todo cuando este tema no era parte de la agenda, “era un problema interno y los problemas internos lo tienen que arreglar los partidos internamente”.

Precisamente por esta oposición, el expresidente no firmó la declaración del encuentro multipartidario y se retiró molesto, porque pretendía condicionar su apoyo a la suspensión de las elecciones primarias al reconocimiento del observados y no reconocido congreso de Lauca Ñ, donde fue elegido jefe del MAS y declarado candidato presidencial.

“Evo Morales abandonó (el encuentro), quería a la fuerza hacer suspender los plazos de sus congresos (para la elección de la directiva del MAS), quería que sea indefinido, eso ya no hemos permitido porque las reglas son para todos los partidos de manera general y no podíamos atender un caso particular de su división interna, hemos solicitado que se termine la reunión”, comentó, a su vez, el presidente del MST Félix Patzi.

Pese al disenso de Morales, tanto Fernández como Patzi esperan que los 12 compromisos asumidos en el encuentro multipartidario sean cumplidos, entre ellos la aprobación de una ley para suspender las elecciones primarias de este año.

“Hay el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados (Israel Huaytari) y de la Cámara de Senadores (Andrónico Rodríguez), está el Ejecutivo Nacional (y), esperamos que haya esa voluntad política y se cumpla el acuerdo”, afirmó Fernández.

Al respecto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe indicó que el “documento firmado es totalmente válido” y que “fue un encuentro de buena fe”, por lo que se espera su plena ejecución por parte de todos los que asistieron.