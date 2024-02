Sobre la liquidez y la solvencia de nuestro país

El contexto político que sufrió nuestro país en los últimos meses, provocado por el sector radical afín a Morales con el bloqueo de caminos, derivó en una calificación de riesgo crediticio otorgada a Bolivia con “CCC” a través de un informe emitido por agencia internacional de calificación de riesgo crediticio Fitch Ratings en los anteriores días, lo que significa que el default es una posibilidad cierta, debiendo aclararse que un default es cuando se incumplió con todas las obligaciones financieras, por lo cual es importante que esta información sea difundida y analizada con responsabilidad.

Primero se debe tomar en cuenta que la metodología aplicada por la agencia tiene una visión netamente financiera, toda vez que si bien esta calificación da a entender que nuestro país tiene una probabilidad cierta de que en el futuro no pueda cumplir con las deudas contraídas con los organismos financiadores, se debe comprender que existe la capacidad de cumplir con compromisos financieros, dependiendo exclusivamente de condiciones internas y económicas favorables y sostenidas, por lo cual la agencia no contempló componentes o factores clave de evaluación como ser: Riesgo de Crédito del Portafolio, factores de Calificación a nivel de Activos, evaluación del Administrador de Inversiones, revisión Legal y Regulatoria, sensibilidad del Riesgo de Mercado, seguimiento activo de anteriores calificaciones entre otros.

En este sentido, acertadamente el Ministro de Economía y Finanzas Públicas rechazó esta calificación porque claramente este informe solo tomo en cuenta la disminución de reservas (activos financieros) y no así el crecimiento positivo del PIB en el último trimestre de la gestión 2023, la inflación y todas las políticas económicas favorables del gobierno que influyen en el mercado, considerando además que está cumpliendo con sus obligaciones de corto plazo.

Adicionalmente al analizar sobre la capacidad de pago de obligaciones, se debe considerar un componente importante: el tiempo, ya que dentro de un corto plazo hablamos de liquidez y dentro de un largo plazo hablamos de solvencia, por lo tanto, al cumplir con el pago de obligaciones dentro de los plazos correspondientes como lo está haciendo Bolivia, no existiría problemas de liquidez en cambio la solvencia ya depende de todos los componentes internos del país y el entorno económico internacional. Para este efecto, el gobierno está asumiendo políticas que además de garantizar la liquidez para el cumplimiento de pagos correspondientes a la deuda externa, pueda ser solvente logrando estabilidad social y económica.

No obstante, grupos contrarios conscientes de estas tareas, buscan desestabilizar la economía a través de medidas extremas como los bloqueos, que perjudicaron al país por 16 días, especulación que generó la falta de gasolina y ahora en la demora en la aprobación de los proyectos de Ley para el acceso a créditos que ya están autorizados por los organismos financiadores, cuyo retraso no perjudica a los gobernantes si no a los sectores sociales beneficiarios.

Por tanto, la calificación recibida por la agencia Fitch Ratings debe ser tomado como un referente para mejorar la visión internacional que se tiene de Bolivia, la cual mejorará en virtud al apoyo que exista a las medidas políticas que buscan mejorar las condiciones sociales y económicas del país a fin de mantener la estabilidad económica que ha vivido nuestro país, dejando de lado la convulsión social que perjudica al ciudadano de a pie.